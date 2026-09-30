„FIFA Arena“ in Taschkent eröffnet: Infantino besucht Schule Nr. 90 und übergibt das Spielfeld

·9·Sport
„FIFA Arena“ in Taschkent eröffnet: Infantino besucht Schule Nr. 90 und übergibt das Spielfeld

Der Präsident des Weltfußballverbandes (FIFA), Gianni Infantino, besuchte im Rahmen eines offiziellen Besuchs Usbekistan und nahm persönlich an der feierlichen Eröffnung eines neuen, modernen Fußballplatzes auf dem Gelände der Schule Nr. 90 in Taschkent teil. Dieses Projekt wurde im Rahmen des globalen „FIFA Arena“-Programms umgesetzt, das darauf abzielt, den Breitensport unter Jugendlichen weltweit zu fördern. An der feierlichen Veranstaltung nahmen der Sportminister der Republik Usbekistan, die Führung des Usbekischen Fußballverbandes (UFA), Funktionäre sowie bekannte Veteranen des usbekischen Fußballs teil.

Während der Zeremonie übermittelte der FIFA-Chef den jungen Fußballern seine besten Wünsche, verteilte Erinnerungsgeschenke und machte Fotos mit den Schülern. Diese moderne Infrastruktur wird dazu dienen, dass die Jugend der Hauptstadt regelmäßig Sport treiben kann und in Zukunft neue Talente für die Nationalmannschaften hervorgebracht werden.

„Der Chef des Weltfußballs, Schule Nr. 90 und das ‚FIFA Arena‘-Programm“: 5 Kernpunkte

Die wichtigsten Fakten zur historischen Eröffnungszeremonie in Taschkent und zur FIFA-Initiative:

  • Persönliche Teilnahme von Gianni Infantino: Der FIFA-Chef nahm persönlich an der Veranstaltung zur Übergabe des neuen Spielfelds an einer allgemeinbildenden Schule in Taschkent teil;

  • Globale Initiative „FIFA Arena“: Der moderne Sportplatz wurde auf Basis eines internationalen Programms errichtet, das den Kinder- und Jugendfußball unterstützt;

  • Lokale Ministerien und UFA-Führung: Bei der Eröffnung waren der Sportminister, die Leiter des Usbekischen Fußballverbandes und verdiente Sportler anwesend;

  • Persönliche Geschenke und Fotos für die Schüler: Gianni Infantino überreichte den jungen Fußballern der Schule Nr. 90 Erinnerungsgeschenke und tauschte sich mit ihnen aus;

  • Programm zum Ausbau der Infrastruktur: Im Rahmen von „FIFA Arena“ werden solche modernen Spielfelder nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in verschiedenen anderen Regionen der Republik errichtet.

„FIFA Arena“ in Taschkent eröffnet: Infantino besucht Schule Nr. 90 und übergibt das Spielfeld

Das „FIFA Arena“-Projekt in Taschkent und die Klassifizierung der Infrastruktur für den Kinderfußball

Analytische Tabelle zu Projektparametern, Veranstaltungsniveau und strategischen Aufgaben:

Indikator und Analysekriterien

Festgelegte Parameter und Veranstaltungsdetails

Name des internationalen Projekts

„FIFA Arena“ (FIFA-Programm zur Unterstützung des Jugendfußballs)

Standort des Spielfelds

Taschkent, Gelände der allgemeinbildenden Schule Nr. 90

Hochrangiger Gast

Gianni Infantino (FIFA-Präsident)

Beteiligte Organisationen

Sportministerium, Usbekischer Fußballverband, Fußball-Veteranen

Hauptziel und Aufgabe

Einbindung der Schüler in den Breitensport, Schaffung qualitativer Trainingsbedingungen

Erreichtes Ergebnis

Entwicklung des Schulsports und Stärkung der lokalen Selektionsbasis

„FIFA Arena“ in Taschkent eröffnet: Infantino besucht Schule Nr. 90 und übergibt das Spielfeld

Expertise zu Fußball und strategischer Entwicklung: Warum ist der Einstieg der FIFA in Schulen wichtig?

Fazit von internationalen Sportexperten, Fußballfunktionären und Kindertrainern:

  • „Das Fundament beginnt in der Schule und in der Nachbarschaft“: Der Hauptfaktor für den Erfolg der Fußball-Großmächte (Brasilien, Spanien, Frankreich) ist die Verfügbarkeit hochwertiger Plätze in erreichbarer Nähe für Kinder; das „FIFA Arena“-Projekt verwandelt staubige oder asphaltierte Schulhöfe in moderne, sichere Fußballarenen und sorgt für eine frühzeitige Entdeckung von Talenten;

  • Usbekistans Strategische Partnerschaft für die FIFA: Die häufigen Besuche von Gianni Infantino in unserem Land und seine persönliche Teilnahme an öffentlichen Schulprojekten sind in Usbekistanein Zeichen für das hohe Vertrauen der Weltorganisation in die Sportreformen sowie in die Erfolge der Jugendnationalmannschaften auf internationaler Ebene;

  • Mentale Unterstützung für die Champions von morgen: Dass ein Schüler bei der Eröffnung seines eigenen Platzes den Chef des Weltfußballs sieht und ein Geschenk von ihm erhält, weckt große Träume und Ziele im Bewusstsein des Kindes; es besteht kein Zweifel, dass aus diesen Plätzen Stars hervorgehen werden, die morgen bei Kontinental- und Weltmeisterschaften glänzen.

Wie schnell wird Ihrer Meinung nach die Zunahme von Spielfeldern nach internationalem Standard wie „FIFA Arena“ auf Schulgeländen das Niveau unseres nationalen Fußballs steigern? Würden Sie sich den Bau eines solchen Platzes auch für Ihr Kind oder die Schule in Ihrer Nachbarschaft wünschen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Ereignisses im usbekischen Jugendfußball mit allen Fans!

Gianni InfantinoFIFA ArenaTaschkentUsbekischer FußballverbandJugendfußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)31 Juli 13:41Debbie Hewitt fordert Transparenz von der FIFA-FührungDebbie Hewitt fordert Transparenz von der FIFA-Führung17 September 21:17Kommt Infantino ungeschoren davon? Das Signal des IOC ist bekannt...Kommt Infantino ungeschoren davon? Das Signal des IOC ist bekannt...19 Juli 16:22Infantino würdigt Trumps Rolle bei der WM 2026Infantino würdigt Trumps Rolle bei der WM 202618 Juli 09:42Gianni Infantino würdigt Kylian Mbappés RekordeGianni Infantino würdigt Kylian Mbappés Rekorde5 August 01:58FIFA-Führung lässt kommerziellen Plan für die Weltmeisterschaft fallenFIFA-Führung lässt kommerziellen Plan für die Weltmeisterschaft fallen1 August 05:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov