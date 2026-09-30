Der englische Fußball steckt im größten Finanzskandal der letzten Jahre. Eine unabhängige Kommission hat Manchester City für schuldig befunden, gegen die Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben – eine Nachricht, die weltweit für Schlagzeilen sorgt. Laut einer Analyse der Bild-Zeitung ist das Thema in der Sportwelt allgegenwärtig; dem Verein drohen massive Geldstrafen, der Entzug von Meistertiteln und der Zwangsabstieg in eine niedrigere Liga. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Besonders bemerkenswert ist die harte Haltung der britischen Presse. Die Daily Mail schreibt, dass alle acht Meistertitel, die Manchester City in den letzten Jahren gewonnen hat, offiziell aberkannt werden sollten. Die Zeitung betont zudem, dass der finanzielle Betrug des Klubs die Geschichte von Erzrivalen wie Manchester United und Liverpool negativ beeinflusst habe und der englische Fußball einen irreparablen Schaden erlitten habe, der ihn für immer verändern werde.

Ein beispielloses Problem und Forderungen nach harten Strafen

Auch die BBC hat die Schwere der Lage hervorgehoben. Laut der Quelle ist das Ausmaß dieses Problems nicht nur für die englische Liga oder die Fußballgeschichte beispiellos, sondern für den gesamten Weltsport. Experten begründen die Bedeutung und Gefährlichkeit der Situation genau damit.

Die Sun nahm in ihren Berichten kein Blatt vor den Mund. Die Zeitung schrieb, dies sei kein bloßer Regelverstoß, sondern eine unvermeidliche Abrechnung für ein beschämendes Verhalten von historischem Ausmaß. Es wurde zudem betont, dass alle anderen Konkurrenzvereine auf gerechte Vergeltung und strenge Sanktionen warten und das Urteil so hart wie das Vergehen ausfallen müsse.

Die Auswirkungen des Skandals beschränken sich nicht nur auf Großbritannien. Auch die einflussreiche französische Zeitung Le Parisien äußerte sich zu dem Thema und schrieb offen, dass sich Manchester City nun auf die schlimmsten Szenarien einstellen müsse. Die europäische Sportgemeinschaft ist besorgt, dass der Ausgang dieses Falls das System des Financial Fairplay und die Regeln im Fußball grundlegend verändern wird.