Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max vorgestellt

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Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max vorgestellt

Xiaomi hat sein Sortiment an intelligenten Haushaltsgeräten erweitert und den Verkauf des Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max gestartet. Laut ixbt.com ist diese Neuheit das erste Modell in der Geschichte der Marke, das über eine separate Zone für schonendes Trocknen und Sterilisation verfügt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Das Gerät, das optisch an eine gewöhnliche Deckenleuchte erinnert, soll den Prozess des Trocknens und der Pflege von Kleidung grundlegend verändern. Sobald die Kleidung auf dem speziellen Gestell platziert ist, fährt die Trocknungswelle in Richtung der Belüftungsöffnung. Dadurch entsteht ein halboffener Raum, in dem warme Luft bei kontrollierter Temperatur zirkuliert.

Drei Modi und hohe Effizienz

Das Gerät bietet Benutzern drei Betriebsmodi, je nach Zustand der Kleidung. Dazu gehören das Standard-Trocknen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, das intelligente Trocknen, das die Temperatur automatisch basierend auf Feuchtigkeitssensordaten anpasst, sowie ein sanfter Brise-Modus, der natürlichen Luftstrom nutzt.

Der Heizprozess erfolgt über einen 770 mm langen Luftauslasskanal mit einer Leistung von 1250 W. Für den natürlichen Trocknungsmodus wird ein 10 W Motor verwendet. Der Hersteller gibt an, dass die Kleidung dank dieser Technologie etwa fünfmal schneller trocknet als beim herkömmlichen Lufttrocknen.

Sicherheit und zusätzliche Funktionen

Um Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem zweistufigen System ausgestattet. Das Netz enthält antibakterielle Komponenten mit einer Effizienz von 99 Prozent, und bei aktiviertem Sterilisationsmodus wird hochkonzentriertes Plasma aus dem Luftauslass abgegeben. Dies hilft, unangenehme Gerüche zu beseitigen. Das Produkt hat die Tests und Zertifizierungen des chinesischen Zentrums für die Bewertung von Mutter-Kind-Produkten erfolgreich bestanden.

Die Konstruktion umfasst fünf Zonen mit einer Gesamtlänge von 2,4 Metern: eine erweiterte Zone, schonendes Trocknen, häufig verwendete Kleidung, Kissen sowie Platz für zwei Bettdecken. Die maximale Tragfähigkeit des Geräts erreicht 45 kg. Zudem unterstützt die kompakte Struktur, die im zusammengeklappten Zustand 9 cm dick ist, sowohl die Oberflächen- als auch die Unterputzmontage.

Die Steuerung erfolgt über die Mi Home App, Automatisierungsszenarien im Xiaomi-Ökosystem sowie Xiao Ai Sprachbefehle. Der Mechanismus ist für 6000 Hubzyklen bei voller Belastung ausgelegt und mit 2 mm Stahlseilen sowie Schutzsystemen gegen Überlastung, Widerstand und Kollision ausgestattet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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