Qatar Airways setzt als erste Fluggesellschaft weltweit eine Boeing 787-9 mit Starlink in Betrieb

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Qatar Airways setzt als erste Fluggesellschaft weltweit eine Boeing 787-9 mit Starlink in Betrieb

Während sich digitale Technologien in der Luftfahrt rasant weiterentwickeln, ist Qatar Airways die erste Fluggesellschaft weltweit, die Starlink in ihren Boeing 787-9-Großraumflugzeugen einsetzt. Wie Ixbt.com berichtet, stellt dieser Schritt einen wichtigen Meilenstein für die Flotte der Fluggesellschaft dar und ermöglicht Passagieren auch über den Wolken Internet mit hoher Geschwindigkeit – wie am Boden. Wie Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen dieses Prozesses schloss das Unternehmen außerdem die Ausstattung aller Boeing 787-8-Flugzeuge mit Starlink ab. Damit stieg die Gesamtzahl der mit dieser Technologie ausgestatteten Großraumflugzeuge auf 150. Die Fluggesellschaft will ihre Pläne konsequent fortsetzen und bis Ende 2026 alle Boeing 787 vollständig modernisieren.

Rekordverdächtiges Modernisierungstempo

Qatar Airways hatte zuvor bereits ihre Boeing-777-Flotte in der Rekordzeit von nur neun Monaten und ihre Airbus-A350-Flugzeuge innerhalb von acht Monaten mit Starlink ausgestattet. Heute verfügt die Fluggesellschaft über die weltweit größte Starlink-unterstützte Flotte aus Boeing 777, Airbus A350 und Boeing 787. Das Programm zur Ausstattung der Großraumflugzeuge ist bereits zu mehr als 83% abgeschlossen.

Die Einführung des modernen Satelliteninternets ermöglicht es Passagieren, während des Fluges uneingeschränkt zu kommunizieren, Arbeitsabläufe zu steuern und Inhalte anzusehen. Das kostenlose WLAN-Netzwerk erreicht laut Angaben Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde. Dadurch können alle Personen an Bord ihre täglichen digitalen Bedürfnisse vollständig erfüllen.

Statistiken und tägliche Kennzahlen

Seit dem offiziellen Start des Starlink-Dienstes an Bord von Flugzeugen im Oktober 2024 haben mehr als 23 Millionen Passagiere diesen Komfort genutzt. Mit dem modernen Internetsystem ausgestattete Flugzeuge absolvierten insgesamt mehr als 86.000 Flüge erfolgreich. Derzeit führt die Fluggesellschaft täglich bis zu 323 von Starlink unterstützte Flüge durch.

Qatar AirwaysStarlinkBoeing 787LuftfahrtWi-Fi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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