Huawei und HP schließen Vereinbarung zu Wi-Fi-Technologien

Der chinesische Technologieriese Huawei und das bekannte amerikanische Unternehmen HP haben ein mehrjähriges globales Patentabkommen unterzeichnet. Laut ixbt.com haben sich die Parteien auf die gemeinsame Nutzung von Standards für drahtlose Kommunikation und die gegenseitige Lizenzierung von geistigen Eigentumsrechten geeinigt. Dieser Vertrag beendet alle bisherigen Streitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen und schlägt ein neues Kapitel der Zusammenarbeit für Marktteilnehmer auf. Dies berichtet Nachrichten von.

Im Rahmen der unterzeichneten Vereinbarung erhielt HP das Recht, Entwicklungen von Huawei in seinen PCs, Laptops, Druckern und anderen Gerätetypen zu nutzen. Im Gegenzug erhielt der chinesische Hersteller die Möglichkeit, die patentierten technologischen Entwicklungen seines amerikanischen Partners zu verwenden. Dies dient dazu, die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte beider Seiten zu steigern.

Von Patentstreitigkeiten zur strategischen Partnerschaft

Der Abschluss dieser Vereinbarung wurde durch rechtliche Konflikte veranlasst, die in den vergangenen Jahren zwischen den Parteien entstanden waren. Insbesondere reichte Huawei im August 2025 Klage bei einem US-Gericht ein und beschuldigte HP, Patente im Zusammenhang mit der Wi-Fi 6-Technologie ohne entsprechende Lizenz verwendet zu haben. In der Klage wurde betont, dass wichtige Entwicklungen zur Datenübertragung in drahtlosen lokalen Netzwerken ohne Genehmigung genutzt wurden.

Um die Situation zu entschärfen, trat HP später dem Wi-Fi 6-Patentpool von Sisvel bei und sicherte sich die Rechte an fast 2.000 Patenten, die sich auf diesen Standard beziehen. Das aktuelle globale Abkommen legt jedoch nicht nur vergangene Klagen bei, sondern erweitert den Umfang der Zusammenarbeit erheblich.

Wi-Fi-Standards der neuen Generation und finanzielle Bedingungen

Der neu unterzeichnete Lizenzvertrag umfasst nicht nur das populäre Wi-Fi 6, sondern auch die moderneren und schnelleren Wi-Fi 7-Standards. Dies ermöglicht es den Unternehmen, die neueste Generation drahtloser Konnektivität in ihre Geräte zu integrieren.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird HP bestimmte Lizenzgebühren an Huawei für die genutzten fortschrittlichen drahtlosen Kommunikationstechnologien zahlen. Experten sind der Ansicht, dass solche Patentvereinbarungen für große Technologiekonzerne der optimalste Weg sind, um Prozesskosten zu senken und eine stabile Marktentwicklung zu gewährleisten.