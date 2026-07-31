Es wurde bekannt, dass Sie über normales Wi-Fi verfolgt werden können

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Es wurde bekannt, dass Sie über normales Wi-Fi verfolgt werden können

Es hat sich herausgestellt, dass ein normales Wi-Fi-Netzwerk nicht nur ein Mittel zur Internetverbindung ist. Eine von Wissenschaftlern entwickelte neue Technologie ermöglicht es, Menschen anhand von Wi-Fi-Signalen mit hoher Präzision zu erkennen, selbst wenn sie hinter einer Wand stehen.

Forscher geben an, dass das System den Gangstil eines Menschen, die Bewegungsdynamik und die Wirkung seines Körpers auf die Wi-Fi-Wellen analysiert. Da die Bewegung jedes Menschen einzigartig ist, entsteht in den Signalen ein unverwechselbarer „digitaler Fußabdruck“. Künstliche Intelligenz verarbeitet genau diese Daten, um Personen voneinander zu unterscheiden.

Während der Tests hat die Technologie Menschen ohne physischen Kontakt oder Kameras mit sehr hoher Genauigkeit erkannt. Experten betonen, dass diese Methode große Möglichkeiten für Sicherheitssysteme, Smart Homes, medizinische Überwachung und Rettungsdienste in Notfällen eröffnet.

Gleichzeitig hat die Technologie auch Fragen zum Datenschutz auf die Tagesordnung gebracht. Experten weisen darauf hin, wie wichtig es ist, personenbezogene Daten zu schützen und klare rechtliche Normen bei der Nutzung solcher Möglichkeiten zu entwickeln.

Wissenschaftlern zufolge befindet sich die Technologie zur Identifizierung von Menschen über Wi-Fi-Signale zwar noch in der Forschungsphase, könnte aber in Zukunft in den Bereichen Sicherheit und digitale Dienste weit verbreitet sein. Dies zeigt, dass ein gewöhnliches Internetnetzwerk unerwartet neue Aufgaben erfüllen kann.

Wi-Fi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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