Der 22-jährige Stürmer des FC Fulham, Gonzalo García, hat in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit führender europäischer Vereine auf sich gezogen. Laut dem Insider Ekrem Konur prüfen mehrere Klubs einen Transfer des Spaniers.

Die Situation um Garcías Zukunft ist interessant. Der FC Fulham hatte den Spieler erst kürzlich für 40 Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet. Nun könnte der Londoner Klub eine deutlich höhere Summe für seinen Transfer verlangen.

Es heißt, dass der FC Fulham Garcías Wert auf 60–70 Millionen Euro schätzt.

Arbeloa holte ihn zum FC Fulham

Bei Gonzalo Garcías Wechsel zum FC Fulham spielte der Cheftrainer des Vereins, Álvaro Arbeloa,eine bedeutende Rolle.

Nachdem Arbeloa die Leitung des Londoner Klubs übernommen hatte, wollte er den spanischen Stürmer unbedingt im Kader sehen.

Infolgedessen führte der FC Fulham Verhandlungen mit Real Madrid und vollzog den Transfer des 22-Jährigen für 40 Millionen Euro.

Nun könnte das Interesse an García auf dem Markt sogar seine ursprüngliche Transfersumme übersteigen.

Der FC Fulham fordert 60–70 Millionen Euro

In den Informationen des Insiders Ekrem Konur wurden die Namen der interessierten Vereine nicht konkret genannt.

Es wird jedoch berichtet, dass der FC Fulham den Transfer des Spielers auf 60–70 Millionen Eurotaxiert.

Gleichzeitig hat sich sein ehemaliger Verein, Real Madrid, eine Rückkaufklausel in seinem Vertrag gesichert.

Dies macht Garcías Zukunft umso spannender. Sollte der Stürmer in der Premier League voll einschlagen, könnten neue Verhandlungen über seinen Transfer anstehen.

Vertrag bis 2031

García hat einen langfristigen Vertrag beim FC Fulham. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2031. Dies verschafft dem Londoner Klub eine starke Verhandlungsposition. Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert des Spaniers auf

30 Millionen Euro. 30 Millionen Euro schätzt.

Somit liegt die Forderung des FC Fulham von 60–70 Millionen Euro deutlich über dem Wert von Transfermarkt.

Erste Schritte in der Premier League

Gonzalo García hat in der laufenden Premier-League-Saison für den FC Fulham in 5 Spielen auf dem Platz gestanden und einmal das gegnerische Tor getroffen.

Der 22-jährige Stürmer steht noch am Anfang seiner Karriere in der englischen Liga. Dennoch deutet die Erwähnung seines Namens auf dem Transfermarkt darauf hin, dass die Aufmerksamkeit für seine Leistungen beim FC Fulham weiter zunehmen wird.

Die große Frage ist nun: Bleibt García beim FC Fulham oder ist einer der europäischen Spitzenklubs bereit, 60–70 Millionen Euro für ihn zu zahlen? Bisher hat der Insider noch keine konkreten Vereinsnamen enthüllt.