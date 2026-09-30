Europäische Top-Klubs zeigen Interesse an Gonzalo García: Wie hoch ist sein Marktwert?

·4·Sport
Europäische Top-Klubs zeigen Interesse an Gonzalo García: Wie hoch ist sein Marktwert?

Der 22-jährige Stürmer des FC Fulham, Gonzalo García, hat in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit führender europäischer Vereine auf sich gezogen. Laut dem Insider Ekrem Konur prüfen mehrere Klubs einen Transfer des Spaniers.

Die Situation um Garcías Zukunft ist interessant. Der FC Fulham hatte den Spieler erst kürzlich für 40 Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet. Nun könnte der Londoner Klub eine deutlich höhere Summe für seinen Transfer verlangen.

Es heißt, dass der FC Fulham Garcías Wert auf 60–70 Millionen Euro schätzt.

Arbeloa holte ihn zum FC Fulham

Bei Gonzalo Garcías Wechsel zum FC Fulham spielte der Cheftrainer des Vereins, Álvaro Arbeloa,eine bedeutende Rolle.

Nachdem Arbeloa die Leitung des Londoner Klubs übernommen hatte, wollte er den spanischen Stürmer unbedingt im Kader sehen.

Infolgedessen führte der FC Fulham Verhandlungen mit Real Madrid und vollzog den Transfer des 22-Jährigen für 40 Millionen Euro.

Nun könnte das Interesse an García auf dem Markt sogar seine ursprüngliche Transfersumme übersteigen.

Der FC Fulham fordert 60–70 Millionen Euro

In den Informationen des Insiders Ekrem Konur wurden die Namen der interessierten Vereine nicht konkret genannt.

Es wird jedoch berichtet, dass der FC Fulham den Transfer des Spielers auf 60–70 Millionen Eurotaxiert.

Gleichzeitig hat sich sein ehemaliger Verein, Real Madrid, eine Rückkaufklausel in seinem Vertrag gesichert.

Dies macht Garcías Zukunft umso spannender. Sollte der Stürmer in der Premier League voll einschlagen, könnten neue Verhandlungen über seinen Transfer anstehen.

Vertrag bis 2031

García hat einen langfristigen Vertrag beim FC Fulham. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2031. Dies verschafft dem Londoner Klub eine starke Verhandlungsposition. Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert des Spaniers auf

30 Millionen Euro. 30 Millionen Euro schätzt.

Somit liegt die Forderung des FC Fulham von 60–70 Millionen Euro deutlich über dem Wert von Transfermarkt.

Erste Schritte in der Premier League

Gonzalo García hat in der laufenden Premier-League-Saison für den FC Fulham in 5 Spielen auf dem Platz gestanden und einmal das gegnerische Tor getroffen.

Der 22-jährige Stürmer steht noch am Anfang seiner Karriere in der englischen Liga. Dennoch deutet die Erwähnung seines Namens auf dem Transfermarkt darauf hin, dass die Aufmerksamkeit für seine Leistungen beim FC Fulham weiter zunehmen wird.

Die große Frage ist nun: Bleibt García beim FC Fulham oder ist einer der europäischen Spitzenklubs bereit, 60–70 Millionen Euro für ihn zu zahlen? Bisher hat der Insider noch keine konkreten Vereinsnamen enthüllt.

Gonzalo GarcíaFC FulhamReal MadridÁlvaro ArbeloaPremier League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rettung in der 89. Minute: Manchester United entgeht Niederlage gegen FulhamRettung in der 89. Minute: Manchester United entgeht Niederlage gegen Fulham20 September 22:38Gonzalo Garcia verabschiedet sich von Real Madrid: Eine 12-jährige Reise endet...Gonzalo Garcia verabschiedet sich von Real Madrid: Eine 12-jährige Reise endet...4 August 10:30Fulham verpflichtet zwei Spieler von Real MadridFulham verpflichtet zwei Spieler von Real Madrid4 August 10:18Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...30 Juli 19:12Fulham verpflichtet zwei Talente von Real Madrid für 50 Millionen EuroFulham verpflichtet zwei Talente von Real Madrid für 50 Millionen Euro30 Juli 18:35Fulham bereit für Rekordangebot bei Gonzalo-Garcia-TransferFulham bereit für Rekordangebot bei Gonzalo-Garcia-Transfer30 Juli 02:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov