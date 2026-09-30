Trump ändert den Begriff „Künstliche Intelligenz“ für die US-Regierung

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 29. September ein Dekret, das vorsieht, in Dokumenten der Bundesregierung auf die Begriffe „Künstliche Intelligenz“ und „KI“ zu verzichten und sie durch „Superintelligenz“ und „SI“ zu ersetzen. Dies berichteten ausländische Medien unter Berufung auf das Weiße Haus.

Dem Dekret zufolge müssen alle Ministerien und Behörden der US-Exekutive in offizieller Korrespondenz, öffentlichen Mitteilungen, Websites, Berichten, politischen Dokumenten sowie anderen Materialien, die keine Gesetzestexte darstellen, die Begriffe „Super Intelligence“ und „SI“ verwenden.

Im Dokument wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Künstliche Intelligenz“ die sich schnell entwickelnden Möglichkeiten der Technologie nicht vollständig widerspiegelt. Das Dekret betont, dass der Ausdruck „Superintelligenz“ das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Technologien besser zum Ausdruck bringt.

Gleichzeitig bedeutet diese Änderung nicht, dass der Begriff „Künstliche Intelligenz“ weltweit offiziell abgeschafft wurde. Die Anforderungen des Dekrets beziehen sich auf offizielle Materialien innerhalb der US-Bundesexekutive.

Zur Information: Der Begriff „Artificial Intelligence“ wurde erstmals am 31. August 1955 im Vorschlag für das Dartmouth Summer Research Project verwendet. Die Autoren des Dokuments waren John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester und Claude Shannon.