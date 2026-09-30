Verkaufserfolg des iQOO 16 Flaggschiffs und seine technischen Möglichkeiten

Das neue Flaggschiff-Smartphone iQOO 16 erzielte bereits am ersten Verkaufstag auf dem chinesischen Markt einen riesigen Erfolg und wurde zum absoluten Bestseller unter den Android-Geräten. Laut ixbt.com zeigte das Gadget eine beispiellose Nachfrage bei den Käufern und ließ alle aktuellen Konkurrenten hinter sich. Dies berichtet die Nachricht.

Nach Angaben des bekannten Insiders Digital Chat Station hat das iQOO 16 bei den Verkaufszahlen auf den drei größten E-Commerce-Plattformen Chinas – Taobao, Tmall und Douyin – die Führung übernommen. Dieser Indikator zeigt, dass das neue Gerät andere in diesem Jahr veröffentlichte Android-Flaggschiffe deutlich übertrifft.

Rekordverdächtige Bildschirmwerte des Smartphones

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Geräts ist sein einzigartiges Display. Zum ersten Mal in der Geschichte integriert das iQOO 16 Modell einen 2K-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Das Samsung M16 Panel und die 2K LEAD 2.0 Technologie können 1250 Nits im Standardmodus, über 2800 Nits auf dem gesamten Bildschirm und eine lokale Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits liefern.

Auch in puncto Leistung ist das Smartphone führend in seiner Klasse. Es ist mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor sowie einem speziellen Q4 Gaming-Chip ausgestattet. Diese Hardware-Kombination bewältigt erfolgreich Raytracing, extrem hohe Bildraten und Frame-Generierung gleichzeitig.

Gaming-Funktionen und fortschrittliche Technologien

Zu den speziellen Funktionen für mobile Gamer gehören Q-flex, 165 Hz Bildwiederholrate, 4D-Vibration sowie ein PC-Emulator für AAA-Spiele. Zudem bietet das Gerät die Möglichkeit, Videos im 8K-Format aufzunehmen.

Das Kameramodul erfüllt ebenfalls hohe Standards. Das Smartphone ist mit drei 50-Megapixel-Sensoren ausgestattet: einer 1/1,3-Zoll-Hauptkamera, einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem Sony IMX882 mit 3-fachem Zoom. Darüber hinaus unterstützt das Gerät die Super Light and Shadow HDR Technologie.

Für die Klangqualität sorgen symmetrische Pro 1511 Lautsprecher, während für die Autonomie ein riesiger 8400 mAh Akku und eine 100W Schnellladetechnologie bereitgestellt werden. Das Gehäuse ist nach dem modernen IP69-Standard vollständig gegen Wasser und Staub geschützt.