Handy im Fisch gefunden: Unglaublicher Fund in China sorgt für Staunen

·10·Welt
Handy im Fisch gefunden: Unglaublicher Fund in China sorgt für Staunen

In China stießen Menschen beim Ausnehmen eines großen Flussfisches auf einen unerwarteten Fund. Im Inneren des Fisches befand sich ein Mobiltelefon. Wie das Gerät in den Organismus des Fisches gelangte, ist bisher unbekannt.

Ein Video, das den Moment zeigt, in dem das Telefon beim Reinigen des Fisches entdeckt wurde, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Die Zuschauer stellen sich nun natürlich eine Frage: Wie konnte der Fisch das Telefon verschlucken?

Es ist unklar, wie lange das Telefon im Wasser lag und wie der Fisch es verschlingen konnte. Dass ein so ungewöhnlicher Gegenstand wie ein Smartphone in einem Fisch gefunden wurde, macht den Vorfall besonders kurios. Nutzer, die das Video sahen, äußern verschiedene Vermutungen darüber, wie es dazu kommen konnte.

Solange jedoch nicht alle Details des Vorfalls offiziell bestätigt sind, ist es schwierig, eine genaue Schlussfolgerung darüber zu ziehen, wie das Telefon in den Fisch gelangte.

ChinaFischMobiltelefonReinigungsprozessKurioses
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch13 August 10:2918-Jähriger hielt Gold für gewöhnliche Münzen – Fund in einer Mauer ist Millionen Euro wert18-Jähriger hielt Gold für gewöhnliche Münzen – Fund in einer Mauer ist Millionen Euro wert17 September 15:31Der Fisch, der bei Trockenheit zu Stein wird und bei Nässe wieder zum Leben erwacht (Video)Der Fisch, der bei Trockenheit zu Stein wird und bei Nässe wieder zum Leben erwacht (Video)24 August 21:01Angler stellen in Kalifornien mit einem 294-Kilogramm-Fisch einen Rekord aufAngler stellen in Kalifornien mit einem 294-Kilogramm-Fisch einen Rekord auf19 September 21:43Goldfisch, der zwei Wochen ohne Kopf überlebte, versetzt Wissenschaftler in StaunenGoldfisch, der zwei Wochen ohne Kopf überlebte, versetzt Wissenschaftler in Staunen29 Juni 13:59Fund unter der Erde: Ein Ring, der die Geheimnisse von Jahrhunderten bewahrtFund unter der Erde: Ein Ring, der die Geheimnisse von Jahrhunderten bewahrt10 Juni 21:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten