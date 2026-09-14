Starlink-Internet jetzt auf Verkehrsflugzeugen verfügbar

Southwest Airlines, eine große US-amerikanische Billigfluggesellschaft, hat damit begonnen, ihre Flotte mit Hochgeschwindigkeits-Satellitenverbindungen auszustatten. Laut ixbt.com wird das Starlink-Internet schrittweise in die Flugzeuge des Unternehmens eingeführt, und auf einigen Flügen ist das System bereits erfolgreich in Betrieb. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit können Passagiere bereits vor dem Flug prüfen, ob Internet verfügbar ist. Hierfür wurde in der offiziellen App der Fluggesellschaft ein spezielles Symbol „WiFi Powered by Starlink“ eingeführt, mit dem sich erkennen lässt, welche Flugzeuge mit der entsprechenden Ausrüstung ausgestattet sind.

Die neue Technologie garantiert eine unterbrechungsfreie Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Verbindung während des gesamten Fluges – vom Start bis zur Landung. Die bereitgestellte Internetgeschwindigkeit reicht nicht nur für einfaches Surfen oder Arbeiten aus, sondern auch für das Streamen von Videos, Online-Spiele und die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte.

Langfristige Ziele

Southwest Airlines will sich nicht auf diesen Ergebnissen ausruhen. Dem Plan der Unternehmensführung zufolge soll die Starlink-Ausrüstung bis Ende 2026 in über 300 Flugzeugen installiert werden. Dies ermöglicht es Millionen von Passagieren, auch in der Luft in ihrer gewohnten digitalen Umgebung zu bleiben.

Zur Information: Southwest Airlines wurde 1971 gegründet und gilt als eine der größten Billigfluggesellschaften der Welt. Solche Schritte zur Anpassung an moderne Anforderungen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit setzen neue Standards auf dem Luftfahrtmarkt.

Erfahrungen anderer Fluggesellschaften

Initiativen in diesem Bereich beschränken sich nicht nur auf ein Unternehmen. Ähnliche Projekte werden auch von anderen großen Fluggesellschaften auf dem globalen Luftfahrtmarkt aktiv umgesetzt. United Airlines rüstet beispielsweise seine Boeing 777-200 Langstreckenflugzeuge mit Starlink aus und plant, die Zahl dieser Flugzeuge bis Ende 2026 auf über 1.000 zu erhöhen.

Auch die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines hat begonnen, das Starlink-System in ihren Airbus A320neo-Flugzeugen einzusetzen. Dieser europäische Carrier plant, bis zum Ende der Wintersaison 2026/2027 insgesamt 20 seiner Flugzeuge vollständig mit der modernen Satellitenverbindung auszustatten.