Exoplanet um den heißesten Stern der Geschichte entdeckt

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Exoplanet um den heißesten Stern der Geschichte entdeckt

Astronomen haben bei der Analyse von Daten des Weltraumteleskops TESS die Tür zu einer einzigartigen Entdeckung geöffnet. Laut Ixbt.com wurde ein potenzieller Exoplanet um einen weiß-blauen Riesenstern namens HD 156295 im Sternbild Drache entdeckt. Sollte sich dieses Signal bestätigen, wäre dies der heißeste Stern der Geschichte, bei dem ein Planet in der habitablen Zone gefunden wurde. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass dieser Stern, der 1,67-mal massereicher als die Sonne ist, eine Temperatur von etwa 7.767 Kelvin aufweist. Die Leuchtkraft des Sterns ist 9,16-mal höher als die der Sonne, und da er nur 140 Lichtjahre entfernt ist, kann er mit bloßem Auge gesehen werden. Das entdeckte Objekt namens HD 156295 b ist etwa 6,3-mal schwerer als Jupiter, umkreist den Stern in einer Entfernung von 4 astronomischen Einheiten und benötigt 2.200 Tage für einen vollständigen Umlauf.

Wissenschaftlicher Ansatz und neue Methoden

Die Suche nach einem Planeten in diesem massiven Sternsystem war keine einfache Aufgabe. Die üblicherweise verwendeten Transitmethode und Radialgeschwindigkeiten sind bei Unterriesen der A-Klasse nahezu ineffektiv, da ihre schnelle Rotation und das Fehlen schmaler Spektrallinien dies behindern. Daher nutzte das Forschungsteam die Pulsations-Timing-Methode.

Sterne der Delta-Scuti-Klasse pulsieren mit hoher Stabilität. Die Gravitationskraft eines Begleitobjekts verschiebt die Pulsationsphase leicht, und genau durch diese mikroskopischen Verzögerungen wird die Umlaufbahn des zweiten Objekts rekonstruiert. Die Autoren bewerten die Zuverlässigkeit dieses Fundes auf etwa 50 Prozent, da Pulsationsänderungen auch ein Orbitalsignal imitieren können.

Zukünftige Beobachtungen und Perspektiven

Im Rahmen der Forschung sind weitere Schritte geplant. Die für 2027 erwarteten TESS-Daten werden die Beobachtungsbasis auf 3.000 Tage erweitern und helfen, die Existenz des Exoplaneten zu bestätigen. Als zusätzlicher Filter dient die Gaia DR4-Astrometrie, die mit einer 66-monatigen Basis den vollen Orbit abdeckt und bei tatsächlicher Existenz des Planeten eine Verschiebung von 300 Mikro-Bogensekunden aufzeichnen soll.

Zudem wurden in derselben Stichprobe 8 weitere Braune-Zwerg-Kandidaten gefunden, die 25- bis 59-mal schwerer als Jupiter sind. Sechs davon fallen direkt in eine statistisch seltene Region, die als "Wüste der Braunen Zwerge" bekannt ist. In Zukunft soll das für helle Sterne konzipierte PLATO-Teleskop die Genauigkeit des Pulsations-Timings drastisch erhöhen und erstmals die Suche nach Begleitern mit Jupitermasse um heiße A-Sterne ermöglichen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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