Wissenschaftler entdecken 120 Millionen Jahre alten „vierflügeligen“ Dinosaurier

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Wissenschaftler entdecken 120 Millionen Jahre alten „vierflügeligen“ Dinosaurier

Paläontologen haben eine neue Art kleiner Raubsaurier identifiziert, die vor etwa 120 Millionen Jahren lebten und lange Federn nicht nur an den Vordergliedmaßen, sondern auch an den Hinterbeinen trugen. Ihr nahezu vollständiges Skelett wurde in China gefunden.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Die Wissenschaftler gaben der neuen Art den Namen Norellraptor barsboldi . Der Name des Dinosauriers ist dem bekannten amerikanischen Paläontologen Mark Allen Norell , der 2025 verstarb, sowie seinem mongolischen Kollegen Rinchen Barsbold gewidmet. Beide Wissenschaftler haben bedeutende Beiträge zur Erforschung vogelähnlicher Dinosaurier und ihrer Evolution geleistet.

Das fast vollständig erhaltene Skelett des neuen Dinosauriers wurde 2023 in der chinesischen Provinz Liaoning entdeckt. Sein Körper war sehr klein und maß nur 57 Zentimeterin der Länge.

Den Berechnungen der Forscher zufolge lebte Norellraptor barsboldi vor etwa 120 Millionen Jahren, also zu Beginn der Kreidezeit.

Die mikroskopische Untersuchung der Dinosaurierüberreste lieferte ebenfalls interessante Daten. Die Analyse des Knochengewebes ergab, dass das Tier zum Zeitpunkt seines Todes mindestens drei Jahre alt war. Obwohl es noch nicht vollständig ausgewachsen war, hatte es in Bezug auf die Körpergröße fast die Dimensionen großer Dinosaurier erreicht.

Norellraptor barsboldi gehört zur Gruppe der Microraptoren, einer Familie von Dromaeosauriden innerhalb der Theropoden. Eines der markantesten Merkmale dieser Gruppe ist das Vorhandensein langer Federn an den Vorder- und Hinterbeinen.

Ein gefiederter Dinosaurier fliegt durch die Luft zwischen Bäumen.

Wissenschaftler vermuten, dass diese Federn den Microraptoren bei der Fortbewegung zwischen Bäumen halfen. Sie könnten in der Lage gewesen sein, wie heutige Flughörnchen von einem Baum zum anderen zu gleiten.

Es ist jedoch möglich, dass die Fortbewegungsfähigkeit der Microraptoren noch komplexer war. Einige Forscher schließen nicht aus, dass diese Dinosaurier nicht nur gleiten, sondern aktiv fliegen konnten.

Vom äußeren Erscheinungsbild her ähneln Microraptoren dem berühmten Archaeopteryx. Dennoch gehören sie nicht zur gleichen Gruppe. Microraptoren und Archaeopteryx gelten als nahe verwandte, aber eigenständige evolutionäre Zweige der gefiederten Dinosaurier.

Die wissenschaftliche Bedeutung des neuen Fundes liegt in der Identifizierung von über 50 anatomischen Merkmalen , die mit der Anpassung an den Flug zusammenhängen. Die meisten dieser Merkmale finden sich sowohl bei Microraptoren als auch bei den frühen Vorfahren der Vögel.

Wissenschaftler haben jedoch festgestellt, dass sich diese Merkmale in beiden Gruppen nicht in der gleichen Reihenfolge oder Sequenz entwickelt haben. Daher stellen die Forscher die Hypothese auf, dass die Flugfähigkeit im Laufe der Evolution der Dinosaurier mindestens zweimal unabhängig voneinander entstanden sein könnte.

Gleichzeitig betonen die Autoren der Studie, dass es noch zu früh sei, diese Annahme als endgültige wissenschaftliche Schlussfolgerung zu akzeptieren. Weitere Funde und neue Forschungen sind erforderlich, um diese Theorie zuverlässig zu bestätigen.

Die Entdeckung des neuen Dinosauriers könnte wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie diese urzeitlichen Lebewesen lebten, sich bewegten und wie sie die Flugfähigkeit erlangten.

Norellraptor BarsboldiMark Allen NorellRinchen BarsboldNature CommunicationsPaläontologie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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