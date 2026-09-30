Ärzte in der Türkei operieren das gesunde statt des kranken Ohrs eines Patienten

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Ärzte in der Türkei operieren das gesunde statt des kranken Ohrs eines Patienten

In der türkischen Stadt Istanbul haben Ärzte bei einem Patienten eine Operation am gesunden Ohr anstelle des kranken Ohrs durchgeführt. Nachdem der Patient nach der Narkose den Fehler bemerkte, reichte er Klage gegen das Krankenhaus ein. Dies berichtete die Akşam -Zeitung.

Der türkische Staatsbürger Murat Tarakçı suchte aufgrund von Ohrenschmerzen ein Universitätskrankenhaus im Istanbuler Stadtteil Tuzla auf. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich Flüssigkeit im rechten Mittelohr angesammelt hatte. Daraufhin entschieden die Ärzte, den Eingriff operativ zu beheben.

Doch während der Operation unterlief ihnen ein unerwarteter Fehler. Die Ärzte operierten anstelle des kranken rechten Ohrs das gesunde linke Ohr. Der chirurgische Eingriff wurde dort durchgeführt.

Nachdem die Wirkung der Narkose nachließ, verspürte Murat Tarakçı starke Schmerzen im linken Ohr. Da erkannte er, dass die Ärzte die Operation am falschen Ohr vorgenommen hatten.

Um den Fehler zu korrigieren, wurde der Patient noch am selben Tag erneut auf den Operationstisch gelegt. Diesmal wurde unter Vollnarkose ein zweiter Eingriff durchgeführt.

Doch auch nach der zweiten Operation waren die Probleme des Patienten nicht behoben. Er klagte darüber, dass ständige Ohrgeräusche aufgetreten seien, sein Hörvermögen nachgelassen habe und er Schwierigkeiten habe, das Gleichgewicht zu halten.

Daraufhin reichte Tarakçı Klage gegen das Krankenhaus ein, um seine Rechte zu wahren.

Wie der Anwalt des Patienten mitteilte, wird derzeit auf die Genehmigung des türkischen Gesundheitsministeriums gewartet, um eine Untersuchung des Vorfalls einzuleiten. Versuche, das Problem durch Verhandlungen mit der Klinikleitung zu lösen, blieben bisher erfolglos.

Die Krankenhausverwaltung hat sich bisher nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert.

Murat TarakçıTuzlaIstanbulAkşamTürkisches Gesundheitsministerium
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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