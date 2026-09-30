Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager von Portugal

·1·Sport
Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager von Portugal

Berichten von Marca und OneFootball zufolge hat Cristiano Ronaldo das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft in Dänemark vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark sensationell verlassen. Diese unerwartete Situation entstand nach einem schweren Konflikt mit Cheftrainer Jorge Jesus und löste eine tiefe Krise innerhalb der Mannschaft aus. Dies berichtet Goal.com .

Der Konflikt geht auf das letzte Spiel gegen Norwegen zurück, das die Portugiesen mit 2:1 gewannen. In dieser Partie blieb der Stürmer über die vollen 90 Minuten auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Nach dem Schlusspfiff war der erfahrene Spieler wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt.

Fehler des Trainers und angespannte Lage

Cheftrainer Jorge Jesus versuchte auf einer Pressekonferenz, die Situation zu entschärfen, und räumte seinen Fehler während des Spiels offen ein. Seinen Angaben zufolge gab es ein Missverständnis bei der Steuerung des Aufwärmprogramms, was den berechtigten Unmut des Kapitäns hervorrief.

Jesus gab zu, dass es eine Absprache gab, wonach Ronaldo in den ersten beiden Spielen nicht zum Einsatz kommen sollte, doch die unnötige Aufforderung zum Aufwärmen während des Spiels habe die Lage verschärft. Dennoch betonte der Trainer, dass er an seiner Entscheidung festhalten werde und kein Spieler oder Funktionär ihn umstimmen könne.

Krisensitzung und letzter Schritt

Um die Spannungen abzubauen, hielt der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, ein Krisentreffen mit Trainer und Spieler ab. Obwohl Jesus behauptete, der Spieler habe das Training nicht verweigert, deuteten Informationen vor Ort auf etwas anderes hin.

Trotz der Krisengespräche verließ Cristiano Ronaldo das Parken-Stadion in einem schwarzen Auto. Quellen zufolge ist sein Privatjet bereits in Dänemark gelandet, um den Spieler nach Madrid zu bringen.

Die portugiesische Nationalmannschaft muss nun ohne ihren legendären Kapitän gegen Dänemark antreten. Ob dieser vorzeitige Abschied das Ende von Cristianos glorreicher Länderspielkarriere bedeutet, werden die nächsten Tage zeigen.

Cristiano RonaldoPortugalJorge JesusNations LeagueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuschtCristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuscht28 September 09:19Situation zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer geklärtSituation zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer geklärtHeute 22:58Ruben Dias reagiert auf den Wirbel um Cristiano RonaldoRuben Dias reagiert auf den Wirbel um Cristiano RonaldoHeute 21:18Gonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum SiegGonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum Sieg28 September 09:53Nations League: Portugal besiegt NorwegenNations League: Portugal besiegt Norwegen28 September 02:19Cristiano Ronaldo und Erling Haaland treffen in der UEFA Nations League aufeinanderCristiano Ronaldo und Erling Haaland treffen in der UEFA Nations League aufeinander27 September 18:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov