Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager von Portugal

Berichten von Marca und OneFootball zufolge hat Cristiano Ronaldo das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft in Dänemark vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark sensationell verlassen. Diese unerwartete Situation entstand nach einem schweren Konflikt mit Cheftrainer Jorge Jesus und löste eine tiefe Krise innerhalb der Mannschaft aus. Dies berichtet Goal.com .

Der Konflikt geht auf das letzte Spiel gegen Norwegen zurück, das die Portugiesen mit 2:1 gewannen. In dieser Partie blieb der Stürmer über die vollen 90 Minuten auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Nach dem Schlusspfiff war der erfahrene Spieler wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt.

Fehler des Trainers und angespannte Lage

Cheftrainer Jorge Jesus versuchte auf einer Pressekonferenz, die Situation zu entschärfen, und räumte seinen Fehler während des Spiels offen ein. Seinen Angaben zufolge gab es ein Missverständnis bei der Steuerung des Aufwärmprogramms, was den berechtigten Unmut des Kapitäns hervorrief.

Jesus gab zu, dass es eine Absprache gab, wonach Ronaldo in den ersten beiden Spielen nicht zum Einsatz kommen sollte, doch die unnötige Aufforderung zum Aufwärmen während des Spiels habe die Lage verschärft. Dennoch betonte der Trainer, dass er an seiner Entscheidung festhalten werde und kein Spieler oder Funktionär ihn umstimmen könne.

Krisensitzung und letzter Schritt

Um die Spannungen abzubauen, hielt der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, ein Krisentreffen mit Trainer und Spieler ab. Obwohl Jesus behauptete, der Spieler habe das Training nicht verweigert, deuteten Informationen vor Ort auf etwas anderes hin.

Trotz der Krisengespräche verließ Cristiano Ronaldo das Parken-Stadion in einem schwarzen Auto. Quellen zufolge ist sein Privatjet bereits in Dänemark gelandet, um den Spieler nach Madrid zu bringen.

Die portugiesische Nationalmannschaft muss nun ohne ihren legendären Kapitän gegen Dänemark antreten. Ob dieser vorzeitige Abschied das Ende von Cristianos glorreicher Länderspielkarriere bedeutet, werden die nächsten Tage zeigen.