Samsung stellt neue Tablets Galaxy Tab S12 Ultra und Tab S12+ vor

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat offiziell seine fortschrittlichsten Flaggschiff-Tablets vorgestellt — das Galaxy Tab S12 Ultra und das Galaxy Tab S12+. Laut Ixbt.com sind diese Geräte, die hohe Leistung und fortschrittliche Technologie vereinen, darauf ausgelegt, alle Anforderungen moderner Nutzer zu erfüllen; der Verkaufsstart ist für den 7. Oktober dieses Jahres geplant. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

In einer Zeit, in der sich der Markt für High-Tech-Gadgets rasant entwickelt, ziehen die neuen Flaggschiffe nicht nur durch leistungsstarke Hardware, sondern auch durch langfristigen Software-Support die Aufmerksamkeit auf sich. Beide Geräte laufen mit dem auf Android 17 basierenden Betriebssystem One UI 9, und Samsung hat zugesichert, dass sie über 7 Jahre hinweg kontinuierlich mit Updates versorgt werden.

Technische Möglichkeiten und Bildschirmmerkmale

Der Hauptunterschied zwischen den Geräten liegt in ihren Abmessungen und Bildschirmparametern. Das große Modell Galaxy Tab S12 Ultra ist mit einem hochwertigen 14,6-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2960 × 1848 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Die Version Galaxy Tab S12+ ist etwas kompakter und verfügt über ein 12,6-Zoll-Panel mit einer Auflösung von 2800 × 1752 Pixeln.

In puncto Leistung setzen beide Tablets auf den modernen MediaTek Dimensity 9500 Prozessor. Die Ultra-Version verfügt über einen 11.600 mAh Akku, während das Modell Tab S12+ mit einem 10.600 mAh Akku ausgestattet ist. Beide Tablets unterstützen die 45 W kabelgebundene Schnellladetechnologie.

Kameras, Konnektivität und Speicheroptionen

Die Fotofunktionen und Standards für die drahtlose Verbindung variieren ebenfalls je nach Modell. Das Galaxy Tab S12 Ultra ist mit einer dualen Hauptkamera bestehend aus 13- und 8-Megapixel-Sensoren sowie einer 12-Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Das Tab S12+ besitzt eine einzelne 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Frontkamera. Bei der Konnektivität unterstützt das Ultra-Modell den neuesten Wi-Fi 7-Standard, während das Tab S12+ auf Wi-Fi 6E beschränkt ist, jedoch verfügen beide über Bluetooth 6.0.

Samsung behält seinen traditionellen Komfort bei und legt beiden Geräten den firmeneigenen S Pen bei. Die One UI 9-Oberfläche ermöglicht es, den Bildschirmarbeitsbereich gleichzeitig auf drei Anwendungen aufzuteilen und umfasst relevante Galaxy AI-Funktionen. Die Möglichkeit, microSD-Speicherkarten mit bis zu 2 TB zu installieren, bleibt ebenfalls erhalten.

Was die Marktpreise betrifft, so liegt der Startpreis für das Galaxy Tab S12+ in den USA bei 1200 Dollar, während die Ultra-Version bei 1400 Dollar beginnt. Auf dem europäischen Markt ist eine Veröffentlichung für 1330 Euro bzw. 1570 Euro geplant.