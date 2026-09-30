Cloudflare startet eigene öffentliche Zertifizierungsstelle

Cloudflare, ein wichtiger Akteur der globalen Web-Infrastruktur, hat Pläne zur Schaffung einer eigenen dedizierten öffentlichen Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) bekannt gegeben, um unabhängig kostenlose TLS-Zertifikate für Websites anzubieten. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Drittanbietern zu verringern und die Service-Stabilität bei der Gewährleistung der Internetsicherheit zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com hat das Unternehmen bereits offizielle Anträge gestellt, um seine Root-Zertifikate in die Vertrauensspeicher führender Plattformen wie Chrome, Apple, Microsoft und Mozilla aufzunehmen. Um die volle Kompatibilität mit älteren Geräten zu gewährleisten, hat Cloudflare eine Vereinbarung zum Erwerb eines bestehenden Root-Zertifikats von GlobalSign getroffen. Dieses Zertifikat wird seit 2012 von den meisten Browsern und Betriebssystemen unterstützt.

Technische Lösungen und Sicherheitsmechanismen

Eine der größten Herausforderungen für neue Zertifizierungsstellen besteht darin, dass die Verteilung von Root-Zertifikaten auf alle Geräte Jahre dauern kann und veraltete Hardware diese möglicherweise nie erhält. Das GlobalSign-Zertifikat verhindert solche Probleme und garantiert die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Gleichzeitig entwickelt Cloudflare eigene, völlig neue Root-Zertifikate, die den Anforderungen zukünftiger Browser und Betriebssysteme entsprechen.

Die Prozesse zur Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten werden mithilfe des offenen ACME-Protokolls, das auch von anderen kostenlosen Anbietern aktiv genutzt wird, vollständig automatisiert. Cloudflare weist darauf hin, dass Benutzer bestehender Lösungen keine neuen Tools installieren oder komplexe Server-Infrastrukturen umbauen müssen – eine einfache Änderung der ACME-Verzeichnis-URL reicht aus.

Netzwerkstabilität und zukünftige Sicherheit

Derzeit entfällt ein erheblicher Teil der kostenlosen Zertifikate im Internet auf eine begrenzte Anzahl von Anbietern. So unterstützt beispielsweise der Dienst Let's Encrypt über 500 Millionen Websites und stellt täglich fast 10 Millionen Zertifikate aus. Cloudflare warnt davor, dass ein schwerwiegender Ausfall bei solch großen Anbietern das gesamte globale Netzwerk negativ beeinflussen könnte, und betont die Notwendigkeit einer alternativen und skalierbaren Lösung.

Das Unternehmen verspricht, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Transparenz in seiner neuen Zertifizierungsstelle zu gewährleisten. Insbesondere werden reproduzierbare Software-Builds veröffentlicht, Informationen über Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) zur Schlüsselspeicherung offengelegt und ein öffentliches Dashboard zur Überwachung von Vorfällen eingerichtet.

Vorbereitung auf Post-Quanten-Kryptografie

Mit Blick auf zukünftige Technologien bereitet sich Cloudflare aktiv auf das Zeitalter der Post-Quanten- Kryptografie vor. Das Unternehmen plant, eine der ersten Zertifizierungsstellen zu sein, die Merkle Tree Certificates (MTC) ausstellen. Die ersten Dokumente dieser Art werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Während herkömmliche TLS-Zertifikate nicht an Bedeutung verlieren, fungiert MTC als kompakterer Authentifizierungsmechanismus für große Ketten, die für die Post-Quanten-Sicherheit erforderlich sind. Cloudflare zielt darauf ab, Standard-WebPKI und MTC-Standards in einem einzigen Dienst zu vereinen, um einen schrittweisen Übergang für Benutzer zu gewährleisten.