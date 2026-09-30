„Graue“ Weizengeschäfte in Kasachstan aufgedeckt: Illegale Getreideexporte im Wert von 11 Mrd. Tenge

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„Graue“ Weizengeschäfte in Kasachstan aufgedeckt: Illegale Getreideexporte im Wert von 11 Mrd. Tenge

Kasachische Finanz- und Steuerbehörden haben ein großes „graues“ Schema aufgedeckt, bei dem riesige Mengen illegal aus Russland eingeführten Getreides als „kasachisches Produkt“ getarnt und in Länder wie Usbekistan und andere Staaten der Region reexportiert wurden. Laut Ermittlungsunterlagen der Finanzbehörden in Westkasachstan wurden von einer kriminellen Gruppe etwa 130.000 Tonnen Weizen mit einem Gesamtwert von über 11,2 Milliarden Tenge über illegale Logistikketten außer Landes geschafft.

Das Getreide war hauptsächlich für die Märkte in Usbekistan, Afghanistan und Tadschikistan bestimmt. Durch gefälschte Verträge mit Scheinfirmen und landwirtschaftlichen Betrieben wurden Transitgebühren umgangen, was der nationalen Bahngesellschaft „Qasaqstan Temir Scholy“ (KTJ) sowie dem Staatshaushalt Schäden in Milliardenhöhe zufügte. Derzeit werden fünf Personen als Verdächtige in diesem bedeutenden Wirtschaftsverbrechen geführt.

„130.000 Tonnen Getreide, gefälschte Verträge und 11 Milliarden Tenge“: 5 Kernfakten

In Kasachstanaufgedeckte Getreideschmuggel und „graue“ Importe – die wichtigsten Fakten:

  • Ausmaß des Schmuggels von 130.000 Tonnen: Große Mengen Weizen aus russischen Grenzregionen wurden illegal durch Kasachstan transitert;

  • Usbekistan als Hauptziel: Verbilligte und getarnte Getreideströme wurden nach Usbekistan, Afghanistan und Tadschikistan exportiert;

  • Gesamtwert von 11,2 Milliarden Tenge: Der Gesamtwert der als kasachischer Weizen getarnten Produkte überstieg 11,2 Mrd. Tenge (über 2 Milliarden Rubel);

  • Milliardenschaden für Bahn und Staat: Durch die Nichtzahlung von Transitgebühren entstand der KTJ ein Schaden von über 1 Mrd. Tenge, dem Staat entgingen 1,2 Mrd. Tenge an Steuern;

  • 5 Organisatoren festgenommen: Fünf Personen, die das Schema leiteten, Scheinfirmen gründeten und künstliche Insolvenzen anmeldeten, werden derzeit untersucht.

Schema des illegalen Getreideexports und Klassifizierung der Schäden für staatliche Interessen

Analyse der Betrugsmechanismen, beteiligten Unternehmen und wirtschaftlichen Schäden:

Indikatoren und Analysekriterien

Details zum „grauen“ Schema und den Betrugsmechanismen

Wirtschaftliche und finanzielle Folgen

Ursprung und Tarnung

Aus russischen Grenzregionen importiert und mit gefälschten Dokumenten als „kasachischer Weizen“ deklariert

Missbrauch von Exportvergünstigungen für kasachische Nationalprodukte

Gesamtvolumen und Wert der Produkte

130.000 Tonnen Weizen (Gesamtwert 11,2 Mrd. Tenge)

Verzerrung des fairen Wettbewerbs auf dem Binnen- und Regionalmarkt

Zielländer des Exports

Usbekistan, Afghanistan, Tadschikistan (Zentral- und Südasien)

Künstliche Schaffung eines Stroms billiger Importe in der Region

Verwendete Scheinfirmen

TOO „Bakery Nan“, „KazGrano“, „Perfect Seed“, „Weizen“, „Golden Grain Kazakhstan“

Gründung auf Strohmänner und Unterzeichnung gefälschter Verträge

Schaden für die Eisenbahn „KTJ“

Anwendung vergünstigter Binnentarife anstelle internationaler Transitgebühren

Über 1 Milliarde Tenge an nicht gezahlten Transitgebühren

Schaden für den Staatshaushalt

Versuch der vorsätzlichen Insolvenz durch Geldtransfer an andere Firmen

1,2 Milliarden Tenge an nicht gezahlten Steuern und Abgaben

Beteiligte am Strafverfahren

Personen, die als Mitglieder einer organisierten Gruppe agierten

5 Personen offiziell als Verdächtige eingestuft

Wirtschaftliche und agrarwissenschaftliche Expertise: Welche Auswirkungen hat dieses Schema auf den Markt in Zentralasien und Usbekistan?

Fazit von Agrarexperten und Ökonomen:

  • „Binnenpreise und Dumpinggefahr“: Der Export von billigem russischem Weizen als „kasachisches Getreide“ unter Umgehung der Transitgebühren führt zu Dumping auf dem Exportmarkt. Einerseits ermöglichte dies den Mehlproduzenten in Usbekistan und der Region den Zugang zu billigen Rohstoffen, andererseits untergräbt es die Wettbewerbsfähigkeit ehrlicher Händler und lokaler Landwirte.

  • „Die Falle der Eisenbahnvergünstigungen“: Der Transit russischer Güter durch Kasachstan unterliegt hohen Tarifen. Die Betrüger schlossen gefälschte Verträge mit kasachischen Landwirten ab, um die günstigen Binnentarife für nationale Produkte zu nutzen – was den Staatshaushalt um Milliarden an Einnahmen brachte.

  • Verschärfung der Grenz- und Fiskalkontrollen: Die Aufdeckung dieses Schemas wird nun zu einer strengeren Prüfung von Ursprungszeugnissen (ST-1) und Pflanzenschutzdokumenten für Getreide- und Mehlprodukte an der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan führen. Dies könnte für legale Spediteure zusätzliche Kontrollen und logistische Wartezeiten bedeuten.

Glauben Sie, dass die Raffinesse der Scheinfirmen oder systemische Lücken bei den Kontrollorganen für den Durchfluss solch riesiger Mengen „grauen“ Weizens verantwortlich sind? Wird die verstärkte Kontrolle in Kasachstan in Usbekistandie Preise für Mehl- und Backwaren beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur regionalen Wirtschaft!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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