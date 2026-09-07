Anhaltender heißer Fleck auf dem Stern Beteigeuze nach 7 Jahren entdeckt

Astronomen haben mithilfe des ALMA-Radioteleskop-Arrays außergewöhnlich beständige Regionen auf der Oberfläche des Roten Riesen Beteigeuze identifiziert. Die Untersuchung dieses massereichen Sterns, der etwa 724 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ergab, dass seine Atmosphäre nicht einheitlich ist und Schwankungen im Radius aufweist. Diese wissenschaftlichen Beobachtungen ermöglichen ein tieferes Verständnis der internen Prozesse eines der geheimnisvollsten Sterne im Weltraum. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Das Geheimnis der ungewöhnlichen heißen Region

Laut ixbt.com wurde die Studie im August 2023 im Millimeterbereich durchgeführt. Die durchschnittliche Photosphärentemperatur von Beteigeuze beträgt etwa 2300 Kelvin. Im nordöstlichen Teil wurde jedoch eine Region gefunden, die 800 Kelvin heißer ist als die umgebende Oberfläche. Die Position und Helligkeit dieses Fundes erwiesen sich als nahezu identisch mit einem heißen Fleck, der 2015 von Wissenschaftlern registriert wurde.

Normalerweise verändern Mischprozesse in der Atmosphäre eines Roten Überriesen die Oberfläche in sehr kurzer Zeit. Daher ist die Tatsache, dass dieser heiße Fleck seit mindestens 7 Jahren nicht verschwunden ist, eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft. Dies deutet auf die Existenz außergewöhnlich langlebiger, stabiler Strukturen auf der Sternoberfläche hin.

Sternradius und Konvektionsprozesse

Die neu gewonnenen Bilder zeigten, dass die Atmosphäre des Roten Überriesen eindeutig nicht homogen ist. Insbesondere registrierten Experten spezifische „Ausbuchtungen“ und wellenförmige Veränderungen von bis zu ±6 Prozent entlang des sichtbaren Radius des Sterns. Es wurde festgestellt, dass sich die Form dieser Strukturen im Vergleich zu den Beobachtungen von 2015 ebenfalls verändert hat.

Astronomen glauben, dass diese beobachteten Merkmale direkt mit starken Konvektionsprozessen zusammenhängen. Heiße Gasströme, die aus dem Inneren von Beteigeuze aufsteigen, erzeugen Stoßwellen in der Atmosphäre. Diese Prozesse schaffen zudem Bedingungen für die Bildung verschiedener Moleküle wie Kohlenmonoxid und Siliziummonoxid.

Supernova und zukünftige Evolution

Diese komplexen Prozesse könnten auch mit dem Massenverlust des Sterns zusammenhängen, da der Rote Überriese allmählich seine äußeren Schichten in den Weltraum ausstößt. Beteigeuze, der in Masse und Volumen deutlich größer als die Sonne ist, wird seine Evolution schließlich mit einer Supernova -Explosion beenden.

Es ist noch nicht klar, wann diese massive Explosion stattfinden wird. Die Untersuchung der ungleichmäßigen Oberfläche des Sterns und der Veränderungen in seiner Atmosphäre hilft jedoch dabei, die komplexen Prozesse besser zu verstehen, die vor der letzten Lebensphase massereicher Sterne ablaufen.