Die Lage rund um den amtierenden Premier-League-Meister Manchester City spitzt sich zu. Nachdem eine unabhängige Kommission den Verein wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden hat, wurde das riesige Vereinswappen vor dem Etihad Stadium von Unbekannten mit beleidigenden Parolen beschmiert. Wie die Zeitung The Sun berichtet, ließen einige verärgerte Fans ihren Frust an der Stadioninfrastruktur aus, was für großes öffentliches Aufsehen sorgte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der am Dienstag veröffentlichten offiziellen Entscheidung hat die unabhängige Kommission Manchester City in allen Punkten wegen schwerer finanzieller Unregelmäßigkeiten über einen Zeitraum von neun Jahren, der die Spielzeiten 2009–2010 bis 2017–2018 umfasst, für schuldig befunden. Dieses Urteil markiert eine der kritischsten und unruhigsten Phasen in der Geschichte des Vereins, da dem Team nun harte sportliche Sanktionen drohen.

Finanzielle Machenschaften und eine Lücke von 900 Millionen Pfund

Den Untersuchungsergebnissen zufolge hat die Führung von Manchester City Praktiken angewandt, bei denen fingierte Verträge mit Geschäftspartnern geschlossen wurden. Diese Systeme dienten dazu, die Einnahmen des Vereins künstlich aufzublähen und die Ausgaben erheblich zu senken. Infolgedessen wurde festgestellt, dass die Finanzkennzahlen des Vereins im genannten Zeitraum um mehr als 900 Millionen Pfund Sterling verfälscht wurden.

Zudem bestätigte die Kommission die meisten Vorwürfe, die sich auf die mangelnde Kooperation von Manchester City mit den Ermittlern während des Verfahrens bezogen. Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, betonte, dass die Entscheidung des unabhängigen Gremiums zeige, dass der Verein fast ein Jahrzehnt lang systematisch gegen Wettbewerbsregeln verstoßen habe, was als Grundlage für beispiellose Strafen dienen könne.

Reaktion des Vereins und Berufungspläne

Trotz des Vandalismus am Stadion und der schweren Vorwürfe hat die Führung von Manchester City die Entscheidung kategorisch zurückgewiesen und betont weiterhin ihre volle Unschuld. Der Verein veröffentlichte umgehend eine scharfe Stellungnahme, in der er erklärte, dass die Schlussfolgerungen der Kommission klare materielle Fehler in Bezug auf Recht, Prinzipien und Fakten enthielten, und bezeichnete die Entscheidung als gefährlich.

In der Erklärung des Vereins heißt es: „Der Verein ist unschuldig bezüglich der von der Premier League erhobenen Vorwürfe, und es gibt unwiderlegbare Beweise, die unsere Position in dieser Angelegenheit voll und ganz stützen.“ Dennoch werfen die skandalöse Situation und die radikalen Aktionen der Fans einen schweren Schatten auf den Ruf des Teams.