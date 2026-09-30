Blinder Mann fährt 240 km Auto und gerät in Polizeikontrolle

In Großbritannienhat ein rechtlich blinder Mann ohne Führerschein fast 240 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Der Vorfall sorgte im Land für großes Aufsehen.

Es wurde bekannt, dass der 50-jährige Anthony Hall von seinem Zuhause in Huddersfield aus mit dem Auto seines Partners losgefahren war. Er bewegte sich über die Autobahn M6 in Richtung Schottland.

Vor Gericht wurde erklärt, dass Hall sich während der Fahrt an den Lichtern der vorausfahrenden Lastwagen orientierte. Er gab an, sein Sehvermögen vor zwei Jahren fast vollständig verloren zu haben.

Die Polizei bemerkte das gefährlich fahrende Auto in der Nacht des 29. Juni auf der Autobahn. Nachdem das Fahrzeug mehrfach von seiner Spur abgekommen war, wurde Hall gestoppt.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er weder einen Führerschein noch eine Versicherung besaß. Hall bekannte sich vor Gericht des gefährlichen Fahrens, der unbefugten Nutzung eines Fahrzeugs und einer Reihe weiterer Verstöße schuldig.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer 36-wöchigen Haftstrafe, die jedoch zur Bewährung auf 18 Monate ausgesetzt wurde. Zudem wurde er zur Teilnahme an einem Rehabilitationsprogramm verpflichtet und erhielt ein einjähriges Fahrverbot.