Urteil gegen bekannte iranische Sängerin: 74 Peitschenhiebe bestätigt

Ein iranisches Berufungsgericht hat das gegen die bekannte Sängerin Parastu Ahmadi und ihre Gruppe verhängte Urteil von 74 Peitschenhiebenbestätigt. Damit ist das Urteil gegen die Sängerin und acht weitere Mitglieder ihres Teams rechtskräftig. Dies berichtete The Guardian .

Wie berichtet, wies das Berufungsgericht in Ghom die Berufung der Anwälte von Ahmadi und ihrem Team zurück. Das ursprüngliche Urteil wurde im Juni dieses Jahres gefällt und sah für die Sängerin und ihre Bandmitglieder 74 Peitschenhiebe, ein zweijähriges Ausreiseverbot sowie ein Verbot der künstlerischen Tätigkeit für denselben Zeitraum vor.

Der Fall steht im Zusammenhang mit einem im Dezember 2024 online veröffentlichten Konzert. Darin sang die 29-jährige Parastu Ahmadi ohne Kopftuch ein Solokonzert. Ihr Auftritt wurde auf YouTube verbreitet und millionenfach angesehen. Die iranischen Behörden werteten das Konzert als Verstoß gegen die „gesetzlichen und kulturellen Normen“ des Landes.

Es geht um das am 11. Dezember 2024 online gestellte „Karawanserei-Konzert“ . In dem 27-minütigen Video, das in der historischen Karawanserei Deir-e Gachin aufgenommen wurde, trug Parastu Ahmadi ein langes schwarzes Kleid und kein Kopftuch, während sie mehrere Lieder sang. Begleitet wurde sie von vier männlichen Musikern.

Das iranische Gesetz verbietet Frauen das Tragen von Kleidung ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit. Zudem gibt es Beschränkungen für Solokonzerte von Frauen in Anwesenheit von Männern. Ahmadi und ihr Team wurden genau wegen dieser Verstöße angeklagt.

Die Anwälte der Sängerin und ihres Teams hatten die Berufungsinstanz um eine Überprüfung des Urteils gebeten. Das Gericht sah die Argumente der Verteidigung jedoch als nicht ausreichend an und bestätigte das Urteil ohne eine erneute mündliche Verhandlung.

Menschenrechtsorganisationen verurteilten die gegen die Sängerin und ihr Team verhängte Strafe von 74 Peitschenhieben scharf. Aktivisten bezeichneten diese Strafe als entwürdigend und als eine Form der Folter.

Der Fall Ahmadi fällt in eine Zeit, in der der Druck auf Frauen, die sich nicht an die Kopftuchpflicht halten, im Iran weiter zunimmt. Seit den Massenprotesten im Jahr 2022 zeigen sich viele Frauen weiterhin ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit.

Gleichzeitig hat der Leiter des iranischen Justizsystems, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, neue Maßnahmen gegen Bewegungen gefordert, die sich gegen die Kopftuchpflicht richten.

Bisher gibt es keine genauen Informationen darüber, wann die 74 Peitschenhiebe vollstreckt werden .