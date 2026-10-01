Satlyt sammelt 8 Millionen Dollar für KI im Weltraum ein

·10·Technologie
Satlyt sammelt 8 Millionen Dollar für KI im Weltraum ein

Satlyt, ein Startup, das sich auf Datenverarbeitung im Weltraum und die Implementierung von KI-Technologien spezialisiert hat, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 8 Millionen Dollar eingesammelt. Dieser Erfolg ermöglicht es dem Unternehmen, Software zu entwickeln, die KI-Modelle im Weltraum zu einem einheitlichen Netzwerk verbindet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com und TechCrunch war der Startup-Gründer Rama Afullo zuvor im Cloud-Computing-Geschäft von Google und im Starlink-Netzwerk von SpaceX tätig. Aufgrund seiner Erfahrung erkannte er, dass die Möglichkeiten zur Nutzung von Rechenleistung im Weltraum unterschätzt wurden, und beschloss, seine Idee umzusetzen.

Afullo hatte diese Idee seinerzeit sowohl der Führung von Google als auch von SpaceX vorgeschlagen, wurde jedoch von beiden Unternehmen intern abgelehnt. Daraufhin gründete er das Unternehmen Satlyt mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Nairobi, Kenia.

Weltraumtechnologiemarkt und ein neuer Ansatz

Das Interesse an Weltraum-Rechenzentren ist derzeit stark gestiegen. Während SpaceX voll in Projekte für orbitale Rechenzentren eingestiegen ist, verfolgt auch Google seine Initiative Project Suncatcher. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen gab Satlyt jedoch an, nicht den Bau eigener Raumfahrzeuge zu planen.

Das Startup-Team entwickelt spezielle Software, die es ermöglicht, KI-Modelle auf Satelliten verschiedener Unternehmen auszuführen. Afullo verglich diesen Ansatz mit Plattformen wie VMWare oder Snowflake und betonte, dass er die Ausführung komplexer Programme unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur ermöglicht.

Laut einem Unternehmensvertreter möchte sich Satlyt als universeller Anbieter wie Android in einem offenen Ökosystem positionieren, falls SpaceX als iPhone für den Markt der orbitalen Rechenzentren fungiert. Die Software wurde bereits in zwei Testmissionen erfolgreich erprobt.

Praktische Effizienz und Zukunftspläne

Satelliten sind normalerweise auf Bodenkontrollzentren angewiesen, um auftretende Probleme zu lösen. Die Datenübertragung zur Erde ist ein teurer und langsamer Prozess. Autonome Entscheidungsfindung im Weltraum mittels KI sorgt für erhebliche wirtschaftliche Einsparungen.

Anfang dieses Jahres installierte Satlyt das von Google DeepMind entwickelte KI-Modell Gemma auf einem von Momentus verwalteten Raumfahrzeug. Dieses Modell reduzierte das Datenübertragungsvolumen für Softwarefehler um mehr als 60 % und sparte so Hunderttausende Dollar pro Satellit und Jahr ein.

Im Rahmen einer bevorstehenden Mission wird die Software von Satlyt auf einem Raumfahrzeug des indischen Startups TakeMe2Space in Betrieb genommen. An diesem Projekt sind Partner wie NASA, Stellerian und TakeMe2Space beteiligt, um Cloud-Computing-Protokolle und Weltraumbeobachtungsaufgaben zu testen.

Künstliche IntelligenzWeltraumtechnologieStartupSpaceXGoogle
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins AllGoogle startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins All25 September 05:27Elon Musk wirbt KI-Spezialisten für SpaceX anElon Musk wirbt KI-Spezialisten für SpaceX an1 August 12:25KI-Stimmenerkennungs-Startup DetectifAI gestartetKI-Stimmenerkennungs-Startup DetectifAI gestartet28 September 20:20Indien startet seinen ersten Satelliten mit KI-ChipIndien startet seinen ersten Satelliten mit KI-Chip28 September 14:26Google kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurückGoogle kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurück21 September 19:30Ehemaliger DeepMind-Forscher erreicht 300-Millionen-Dollar-Bewertung für Startup ElorianEhemaliger DeepMind-Forscher erreicht 300-Millionen-Dollar-Bewertung für Startup Elorian16 Juli 20:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt