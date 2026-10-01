Satlyt sammelt 8 Millionen Dollar für KI im Weltraum ein

Satlyt, ein Startup, das sich auf Datenverarbeitung im Weltraum und die Implementierung von KI-Technologien spezialisiert hat, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 8 Millionen Dollar eingesammelt. Dieser Erfolg ermöglicht es dem Unternehmen, Software zu entwickeln, die KI-Modelle im Weltraum zu einem einheitlichen Netzwerk verbindet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com und TechCrunch war der Startup-Gründer Rama Afullo zuvor im Cloud-Computing-Geschäft von Google und im Starlink-Netzwerk von SpaceX tätig. Aufgrund seiner Erfahrung erkannte er, dass die Möglichkeiten zur Nutzung von Rechenleistung im Weltraum unterschätzt wurden, und beschloss, seine Idee umzusetzen.

Afullo hatte diese Idee seinerzeit sowohl der Führung von Google als auch von SpaceX vorgeschlagen, wurde jedoch von beiden Unternehmen intern abgelehnt. Daraufhin gründete er das Unternehmen Satlyt mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Nairobi, Kenia.

Weltraumtechnologiemarkt und ein neuer Ansatz

Das Interesse an Weltraum-Rechenzentren ist derzeit stark gestiegen. Während SpaceX voll in Projekte für orbitale Rechenzentren eingestiegen ist, verfolgt auch Google seine Initiative Project Suncatcher. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen gab Satlyt jedoch an, nicht den Bau eigener Raumfahrzeuge zu planen.

Das Startup-Team entwickelt spezielle Software, die es ermöglicht, KI-Modelle auf Satelliten verschiedener Unternehmen auszuführen. Afullo verglich diesen Ansatz mit Plattformen wie VMWare oder Snowflake und betonte, dass er die Ausführung komplexer Programme unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur ermöglicht.

Laut einem Unternehmensvertreter möchte sich Satlyt als universeller Anbieter wie Android in einem offenen Ökosystem positionieren, falls SpaceX als iPhone für den Markt der orbitalen Rechenzentren fungiert. Die Software wurde bereits in zwei Testmissionen erfolgreich erprobt.

Praktische Effizienz und Zukunftspläne

Satelliten sind normalerweise auf Bodenkontrollzentren angewiesen, um auftretende Probleme zu lösen. Die Datenübertragung zur Erde ist ein teurer und langsamer Prozess. Autonome Entscheidungsfindung im Weltraum mittels KI sorgt für erhebliche wirtschaftliche Einsparungen.

Anfang dieses Jahres installierte Satlyt das von Google DeepMind entwickelte KI-Modell Gemma auf einem von Momentus verwalteten Raumfahrzeug. Dieses Modell reduzierte das Datenübertragungsvolumen für Softwarefehler um mehr als 60 % und sparte so Hunderttausende Dollar pro Satellit und Jahr ein.

Im Rahmen einer bevorstehenden Mission wird die Software von Satlyt auf einem Raumfahrzeug des indischen Startups TakeMe2Space in Betrieb genommen. An diesem Projekt sind Partner wie NASA, Stellerian und TakeMe2Space beteiligt, um Cloud-Computing-Protokolle und Weltraumbeobachtungsaufgaben zu testen.