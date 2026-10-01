Nokia und ICEYE entwickeln souveräne Satellitenkommunikationssysteme für Staaten

Das finnische Raumfahrtunternehmen ICEYE und Nokia haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung sicherer Satellitenkommunikationssysteme im niedrigen Erdorbit für staatliche Auftraggeber getroffen. Laut ixbt.com ist der Start der ersten Telekommunikationssatelliten im Rahmen dieses Projekts für 2028 geplant; es soll eine eigenständige Alternative zu globalen kommerziellen Systemen wie Starlink darstellen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Die Grundidee des Projekts besteht darin, eine souveräne Satelliteninfrastruktur aufzubauen, die vollständig von einem jeweiligen Staat kontrolliert wird. Dabei kann der Auftraggeber Satelliten, das Bodensegment sowie die Nutzerterminals unabhängig steuern, ohne von den Bedingungen externer kommerzieller Betreiber abhängig zu sein.

System für Verteidigung und Notfälle

Das neue Kommunikationsnetz ist in erster Linie für Verteidigung, Grenzsicherheit, Rettungsdienste sowie die Bewältigung von Naturkatastrophen und technischen Störfällen konzipiert. Sollten terrestrische Mobilfunk- oder Festnetze beschädigt, überlastet oder vollständig ausgefallen sein, soll diese Satellitenverbindung einen zuverlässigen Ersatzkanal bieten.

Es wird möglich sein, Netzwerkressourcen je nach aktuellem Bedarf auf prioritäre Gebiete zu konzentrieren. ICEYE und Nokia versprechen dabei einen hohen Datendurchsatz und niedrige Latenzzeiten. Das neue System soll bestehende militärische oder staatliche Netze nicht vollständig ersetzen, sondern zusätzliche Abdeckung und Backup-Kanäle bieten.

Zusammenarbeit der Unternehmen

Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt ICEYE seine Erfahrung beim Aufbau und Betrieb von Satellitenkonstellationen ein, während Nokia Technologien für sichere Telekommunikationsnetze liefert. Die Partner zielen darauf ab, Satelliten im niedrigen Erdorbit, Bodeninfrastruktur und sichere Terminals zu einem einheitlichen Kommunikationssystem zu vereinen.

Es sei daran erinnert, dass ICEYE bereits jetzt staatlichen Kunden eigene Erdbeobachtungssysteme anbietet. Das Unternehmen betreibt eine Konstellation von Synthetic Aperture Radar (SAR)-Satelliten, die Bilder der Erdoberfläche unabhängig von Tageszeit oder Bewölkung ermöglichen. Das neue Projekt mit Nokia erweitert diesen Bereich nun signifikant um die Satellitenkommunikation.