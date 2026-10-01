Hohe Ausschussquote bei der Produktion des iPhone Duo beobachtet

Berichten von Jiemian News zufolge, die sich auf Quellen aus der Lieferkette stützen, stößt Apples erstes faltbares iPhone Duo Smartphone bei der Massenproduktion auf ernsthafte Schwierigkeiten. Derzeit liegt die Ausbeute an brauchbaren Geräten an den Montagelinien von Foxconn nur knapp über 60 Prozent, was die komplexen technologischen Hürden verdeutlicht, vor denen die Hersteller stehen. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Experten betonen, dass dieses Problem nicht auf einen einzelnen Defekt zurückzuführen ist, sondern auf die Notwendigkeit, das gesamte Produktionssystem für einen neuen Gerätetyp vollständig neu zu kalibrieren. Da das iPhone Duo das erste faltbare Massenmarktgerät für Apple ist, muss Foxconn Ausrüstung, technologische Prozesse und Montageparameter gleichzeitig koordinieren. Wenn die aktuellen Qualitätsanforderungen unverändert bleiben, könnte es sechs Monate bis ein Jahr dauern, bis ein stabiles Niveau der Massenproduktion erreicht ist.

Technische Komplexität und die perfekte Faltung

Das Hauptaugenmerk bei der Produktion liegt darauf, den Knick im internen Display so unsichtbar wie möglich zu machen. Zu diesem Zweck wird nicht nur spezielles nanostrukturiertes UTG-Glas verwendet, sondern auch ein komplexes Scharniersystem, das aus über hundert Komponenten besteht. Jedes Element erfordert hohe Präzision, da schon die geringste Abweichung eine sichtbare Spur auf dem Display hinterlassen oder zu einem Durchhängen führen kann.

Das Gehäuse des Geräts ist extrem dünn konzipiert und misst im aufgeklappten Zustand nur 5,2 Millimeter. Da das Scharnier den Mittelteil einnimmt, sind die Batterien, die Systemplatine und das Kühlsystem auf beiden Seiten untergebracht. Chinesische Partnerunternehmen, darunter Lens Technology, Lingyi und Zhuhai Guanyu, sind aktiv an diesem Prozess beteiligt und liefern kritische Teile wie UTG-Glas und Batteriezellen.

Verzögerungen beim Verkaufsstart und Pläne

Solche technologischen Schwierigkeiten im Prozess erklären, warum der Zeitraum zwischen der Präsentation und dem Verkaufsstart deutlich länger ist als üblich. Für das am 10. September vorgestelltesind die Vorbestellungen für den 16. Oktober geplant, der Verkaufsstart für den 23. Oktober. Somit beträgt der Zeitraum zwischen Ankündigung und Markteinführung 43 Tage, während dieser bei typischen Flaggschiffen normalerweise bei etwa zehn Tagen liegt.

Quellen zufolge plant Apple, im Laufe des Jahres 2026 einen globalen Bestand von etwa 6–8 Millionen iPhone Duo-Einheiten aufzubauen. Davon sind mehr als 5 Millionen Geräte für die Auslieferung an Einzelhandelspartner vorgesehen. Zum Vergleich: Einige Pro- und Pro Max-Modelle erreichen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 20–30 Millionen ausgelieferte Einheiten.