Das technologische Rennen im Bereich der KI erreicht eine neue Stufe: Das Startup Elorian, gegründet vom ehemaligen Google DeepMind-Forscher Andrew Dai, hat die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen, noch bevor ein fertiges Produkt präsentiert wurde. Laut ixbt.com, unter Berufung auf das Projekt Build Mode, konnte das Unternehmen eine Investition in Höhe von 55 Millionen Dollar einsammeln und erreichte damit eine Marktbewertung von 300 Millionen Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com .

Über ein Jahrzehnt lang war Andrew Dai an der Entwicklung einiger der einflussreichsten KI-Systeme der Welt beteiligt, einschließlich der Forschung, die die Grundlage für die Erstellung des ChatGPT-Modells bildete. Nach seinem Ausscheiden bei Google beschloss er, seinen Fokus auf den Bereich Visual AI zu richten. Seiner Meinung nach gibt es, obwohl Text- und Code-Modelle weit fortgeschritten sind, noch große Lücken im Bereich des visuellen Verständnisses und des logischen Denkens.

Visual AI: Die Grenze neuer Möglichkeiten

Der Gründer von Elorian betont, dass aktuelle KI-Modelle hervorragende Ergebnisse in Mathematik, Physik und Programmierung zeigen, aber die Fortschritte bei der Analyse visueller Daten ungleichmäßig verlaufen. Das Hauptziel des Startups ist es, Modelle zu schaffen, die das Niveau einer visuellen AGI erreichen. Diese Systeme werden nicht nur Bilder sehen, sondern auch komplexe logische Zusammenhänge darin wie ein Mensch verstehen können.

Während des Fundraising-Prozesses priorisierte Andrew Dai die Wahl strategischer Partner gegenüber Investoren, die den höchsten Preis boten. Infolgedessen schlossen sich Giganten wie NVIDIA und Menlo Ventures dem Projekt an. Für Dai waren Partner, die die realen Herausforderungen bei der Entwicklung von KI verstehen und technische Prozesse unterstützen, wichtiger als die theoretische Bewertung des Unternehmens.

Talente von großen Technologieunternehmen abwerben

Nach einer erfolgreichen Investitionsrunde ist eine der größten Aufgaben für Elorian, die besten Experten von Big Tech-Konzernen abzuwerben. Laut Andrew Dai sind Schnelligkeit und die Fähigkeit, komplexe technische Ideen in einfacher Sprache zu erklären, die wichtigsten Wettbewerbsvorteile für Startups. Er nutzt genau diesen Ansatz, um erstklassige Forscher für sein Team zu gewinnen.

Diese Nachricht ist auch für IT-Spezialisten und Forscher in Usbekistan von Bedeutung. Die weltweit steigende Nachfrage und das Investitionsvolumen für KI zeigen, dass selbst kleine Teams mit der richtigen Strategie großes Kapital anziehen können. Es wird erwartet, dass Visual AI-Technologien in Zukunft Sicherheitssysteme, medizinische Diagnostik und autonome Fahrzeuge revolutionieren werden.

Am Beispiel von Elorian zeigt sich, dass auf dem modernen Technologiemarkt nicht nur fertige Produkte, sondern auch eine starke wissenschaftliche Basis und eine zielgerichtete Vision hoch bewertet werden. Andrew Dai und sein Team planen nun, die erhaltenen Mittel für die Entwicklung erster Prototypen im Bereich der visuellen Intelligenz einzusetzen.