Cristiano Ronaldo verlässt das portugiesische Team

Der Abschied von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark hat in der Fußballgemeinschaft des Landes für große Kontroversen gesorgt. Berichten von A Bola zufolge hat diese Situation nicht nur zu Kaderveränderungen geführt, sondern auch zu einem drastischen Rückgang der Followerzahlen in den sozialen Medien. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Im Parken-Stadion in Kopenhagen wird das legendäre Trikot mit der Nummer 7, das Ronaldo gehört, nicht unbesetzt bleiben. Gemäß den Regularien der Nations League müssen Spieler, die im Spieltagskader stehen, Nummern zwischen 1 und 23 tragen. Daher konnte die portugiesische Nationalmannschaft seine Nummer trotz der vorübergehenden Abreise von Cristiano Ronaldo nicht freilassen.

Rafael Leao übernimmt die Nummer 7 und Kader-Ausfälle

Aufgrund der regulatorischen Anforderungen wurde das Trikot mit der Nummer 7 für das Spiel gegen Dänemark an den Stürmer Rafael Leao vergeben. Es sei daran erinnert, dass dieser Spieler während des Sommertransferfensters vom AC Mailand zu Galatasaray gewechselt war.

Die Veränderungen in der Nationalmannschaft beschränken sich jedoch nicht nur auf Cristiano Ronaldo. Neben dem ehemaligen Stürmer von Real Madrid, Juventus und Manchester United wurde auch Francisco Conceição aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht in den Kader berufen. Obwohl medizinische Untersuchungen keinen ernsthaften Riss zeigten, entschied der Trainerstab, kein Risiko einzugehen.

Verluste in sozialen Medien und Fan-Reaktionen

Laut B24 hat die Kontroverse um den Abschied von Cristiano Ronaldo aus dem Nationalteam dem portugiesischen Fußballverband schweren Schaden zugefügt. Insbesondere die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft verloren innerhalb weniger Stunden fast eine halbe Million (500.000) Follower.

Einer Umfrage von A Bola zufolge machen die einheimischen Fans hauptsächlich Cristiano Ronaldo für die Situation verantwortlich. Konkret kritisierten 78,2 % der Befragten den Stürmer von Al Nassr, während 13,7 % Cheftrainer Jorge Jesus und 8,1 % den Verbandspräsidenten Pedro Proença als Hauptschuldige identifizierten.