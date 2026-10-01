„Ohne Ronaldo seid ihr nichts“: Cristiano Ronaldos Schwester kritisiert das ganze Land scharf

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„Ohne Ronaldo seid ihr nichts“: Cristiano Ronaldos Schwester kritisiert das ganze Land scharf

Nachdem er das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig verlassen hat, Cristiano Ronaldo ist der Konflikt um ihn zu einer hitzigen Debatte auf familiärer und nationaler Ebene geworden. Seine Schwester Elma Aveiro stellte sich schützend vor den Stürmerstar, der das Lager verließ, nachdem er das Versprechen von Trainer Jorge Jesus als „Heuchelei und Verrat“ empfunden hatte.

Auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen gab Aveiro eine beispiellos aggressive und offene Erklärung ab, in der sie nicht nur den Trainerstab der Nationalmannschaft, sondern die gesamte portugiesische Öffentlichkeit und die Presse scharf angriff.

„Portugal verdient es, auf das unbedeutende Niveau von früher zurückzufallen“

In ihrer Nachricht betonte Elma Aveiro, dass die 20-jährige beispiellose Leistung ihres Bruders vom Land nicht angemessen gewürdigt wurde, und hinterließ folgende scharfe Worte:

„Portugal verdient es, in den mittelmäßigen Zustand zurückzukehren, der niemanden interessierte, bevor Ronaldo auftauchte. Cristiano verdiente großen Respekt. Die Nationalmannschaft hätte eine bessere Organisation gebraucht.“

„Wir sind neidisch, arrogant und niveaulos“

Der Zorn der Schwester beschränkte sich nicht nur auf die Fußballführung. Sie warf den Medien des Landes und sogar der portugiesischen Gesellschaft Undankbarkeit vor:

  • Niveau der Medien: „Die portugiesischen Medien verdienen mehr Kompetenz und weniger oberflächliche Gerüchte.“

  • Kritik an der Nation: „Was das portugiesische Volk betrifft... sie verdienen in keinem Bereich das Beste. Wir sind neidisch, arrogant und niveaulos.“

  • Unterstützung für ihren Bruder: „Danke für alles, CR7. Du verdienst noch viel mehr!“

Wo liegt die Wurzel des Konflikts?

Cristiano Ronaldoverließ das Quartier vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark aufgrund eines Konflikts mit Trainer Jorge Jesus. Nachdem der Trainer den Kapitän im Spiel gegen Norwegen (2:1) 30 Minuten lang aufwärmen ließ, ihn dann aber nicht einwechselte, deutete er an, ihn auch im nächsten Spiel auf der Bank zu lassen.

Nach diesem Vorfall heißt es, dass der 41-jährige Fußballer die endgültige Entscheidung getroffen hat, die Nationalmannschaft zu verlassen. Die scharfen Äußerungen seiner Familienmitglieder beweisen einmal mehr, dass die Ära von Ronaldo im Nationaltrikot tatsächlich mit einem schweren und unumkehrbaren Konflikt endet.

Cristiano RonaldoJorge JesusElma AveiroPortugiesische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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