Shahram Ahadov verliert im Finale: Usbekistan gewinnt erneut Silber

Bei den Asienspielen in den japanischen Städten Aichi und Nagoya hat die usbekische Delegation ihr Konto um eine weitere Medaille aufgestockt. Im Judo-Wettbewerb der Männer bis 73 Kilogramm trat Shahram Ahadov bis ins Finale vor, musste sich jedoch im entscheidenden Kampf dem Vertreter der VAE, Kazbek Naguchev, geschlagen geben und begnügte sich mit der Silbermedaille.

Der usbekische Judoka hatte im Finale die Chance, den Sieg zu erringen und die Goldmedaille zu gewinnen. Doch im entscheidenden Duell war das Glück auf der Seite seines Gegners.

Silbermedaille für Shahram Ahadov

Im Finale der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm trat Shahram Ahadov gegen den Vertreter der VAE, Kazbek Naguchev, an.

Im Kampf um das erhoffte Gold konnte unser Landsmann sein Potenzial nicht voll ausschöpfen und beendete den Wettbewerb auf dem zweiten Platz.

Damit wurde Ahadov bei den Asienspielen Silbermedaillengewinner. Damit wurde Ahadov bei den Asienspielen

Auch wenn das Finalergebnis nicht zu Gold reichte, ist der zweite Platz unseres Judokas auf dem Podium ein weiterer Erfolg für die usbekische Delegation.

Usbekistans Medaillenzahl erreicht 55

Mit der Silbermedaille von Shahram Ahadov hat die Gesamtzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya 55 erreicht.

Derzeit hat die Delegation:

16 Gold ,

20 Silber ,

19 Bronze Medaillen.

Die Judoka von Usbekistan tragen weiterhin zur Medaillensammlung bei.

Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Marjona Nurullayeva

Nach dem Finale von Shahram Ahadov steht ein weiteres wichtiges Duell für den usbekischen Judosport bevor.

In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm der Frauen Marjona Nurullayeva wird um die Bronzemedaille kämpfen.

Unsere Landsfrau trifft im entscheidenden Kampf auf die Vertreterin Kasachstans, Esmigul Quyulova .

Dieser Kampf bietet der usbekischen Delegation eine weitere Chance auf eine Medaille. Daher warten die Judo-Fans gespannt auf den Auftritt von Nurullayeva auf der Matte.

Der Kampf um Medaillen in Aichi-Nagoya geht weiter

Damit hat die usbekische Delegation eine weitere Silbermedaille gewonnen. Shahram Ahadov hat den Weg bis ins Finale erfolgreich gemeistert und ist nun Medaillengewinner der Asienspiele.

Auch wenn die Goldmedaille knapp verpasst wurde, geht der Wettbewerb für die usbekischen Athleten weiter.

Nun ist Marjona Nurullayeva auf der Judomatte an der Reihe. Ihr Kampf um Bronze wird ein weiteres wichtiges Ereignis sein, bei dem sich die Medaillenbilanz der usbekischen Delegation erneut ändern könnte.