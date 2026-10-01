Silicon-Valley-Gipfel im Weißen Haus: Trump versammelt KI-Titanen an einem Tisch

In der US-Hauptstadt Washington fand ein unerwartetes und bedeutendes Treffen statt, das die technologische Zukunft maßgeblich bestimmen dürfte. Donald Trump lud die Leiter der weltweit mächtigsten Technologieunternehmen zu einem offiziellen Mittagessen und Empfang ins Weiße Haus ein.

Bei diesem besonderen Empfang am 29. September versammelten sich alle führenden Köpfe des Silicon Valley an einem Tisch. Das Treffen beschränkte sich nicht nur auf ein freundschaftliches Mittagessen, sondern endete mit der Unterzeichnung eines wichtigen strategischen Dokuments zur Regulierung der Industrie für Künstliche Intelligenz (KI).

Milliardäre an einem Tisch: Wer nahm an der Veranstaltung teil?

An diesem historischen Mittagessen im Weißen Haus nahm die gesamte Elite des KI-Sektors teil:

Elon Musk — Gründer von Tesla, SpaceX und xAI;

Mark Zuckerberg — Leiter der Meta-Corporation;

Sundar Pichay — CEO von Google und Alphabet;

Jensen Huang — Leiter von Nvidia, dem absoluten Marktführer für KI-Chips;

Dario Amodei — Leiter des KI-Labors Anthropic (Claude);

Greg Brockman — Präsident von OpenAI, dem Schöpfer von ChatGPT.

Das Zusammentreffen dieser Tech-Giganten, die oft für ihren intensiven Wettbewerb und ihre scharfen öffentlichen Debatten bekannt sind, unterstrich die enorme Bedeutung der Veranstaltung.

Gemeinsame Vereinbarung zur KI-Sicherheit: Das Hauptergebnis

Das wichtigste praktische Ergebnis des Treffens war die gemeinsame Vereinbarung zur Sicherheit Künstlicher Intelligenz die offiziell unterzeichnet wurde.

Das Dokument zielt darauf ab, die Cybersicherheit angesichts der beispiellos schnellen technologischen Entwicklung zu gewährleisten, KI-Modelle verantwortungsvoll zu kontrollieren und die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und großen IT-Unternehmen auf dem Weltmarkt zu etablieren.

Ein solch enger Dialog zwischen Donald Trump und den „Titanen“ des Silicon Valley signalisiert, dass die USA ihre Führungsposition im technologischen Wettlauf festigen wollen und die Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren staatlich stark gefördert wird.