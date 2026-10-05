Samsung Galaxy Z Fold 9 könnte mit einem ultra-dünnen Gehäuse erscheinen

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Samsung Galaxy Z Fold 9 könnte mit einem ultra-dünnen Gehäuse erscheinen

Samsung plant radikale Änderungen am Design seines kommenden faltbaren Flaggschiff-Smartphones. Laut Informationen des bekannten Insiders kro_roe hat das Unternehmen seine Ingenieure damit beauftragt, die Gehäusedicke des neuen Galaxy Z Fold 9 auf nur 3,9 mm im aufgeklappten und 7,9 mm im zugeklappten Zustand zu reduzieren. Diese Werte dürften einen neuen Meilenstein in der Mobilfunkbranche setzen. Dies berichtet Ixbt.com .

Sollte der südkoreanische Tech-Gigant dieses ehrgeizige Ziel erreichen, wird das Gerät der neuen Generation deutlich dünner sein als die Vorgängermodelle. Konkret wird das Galaxy Z Fold 9 im zugeklappten Zustand etwa 1,8 mm und im aufgeklappten Zustand 0,6 mm dünner sein. Dies gilt als wichtiger Schritt hin zur Entwicklung ultra-dünner Technologien.

Technische Neuerungen und erwartete Änderungen

Derzeit gibt es noch nicht viele Informationen über das kommende Flaggschiff. Insider deuten jedoch darauf hin, dass neben der reduzierten Gehäusedicke eine weitere wichtige Innovation zum Einsatz kommen könnte. Berichten zufolge besteht die Möglichkeit, dass das Samsung Galaxy Z Fold 9 über eine Under-Display-Kameratechnologie verfügt. Dies würde den Nutzern ein vollständiges und nahtloses Display bieten.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider kro_roe in der Tech-Welt für seine zuverlässigen Berichte bekannt ist. So hat er beispielsweise im letzten Jahr den Starttermin für die One UI 7 Beta-Tests präzise vorhergesagt. Daher stößt dieser neueste Leak bei Technik-Enthusiasten auf großes Interesse.

Veröffentlichungsdatum und Ausblick

Wenn Samsung an seinem traditionellen und sorgfältig geplanten Veröffentlichungszyklus festhält, wird die offizielle Vorstellung des Galaxy Z Fold 9 Flaggschiffs für den Sommer 2027 erwartet. Weitere technische Spezifikationen des Geräts bleiben vorerst geheim, aber das Streben des Unternehmens nach einem derart ultra-dünnen Design wird zweifellos die Markttrends verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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