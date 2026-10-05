Anfangsverkäufe des iQOO 16 Flaggschiffs liegen halb so hoch wie beim Vorgänger

Die kommerzielle Performance des neuen iQOO 16 Smartphones in den ersten Tagen auf dem Markt ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich gesunken. Laut Daten von ixt.com entsprachen die Ergebnisse des Geräts in den ersten vier Tagen nach Verkaufsstart nur der Hälfte der Werte des iQOO 15 und lagen auf dem Niveau des iQOO 13 Modells. Dies berichtet die Nachricht.

Analysten stellten diese Verlangsamung der Verkäufe auf Basis von Vergleichen im gleichen Zeitfenster fest, das die ersten Abendstunden des Starts sowie den darauffolgenden Dreitageszeitraum umfasst. Somit unterscheiden sich die anfänglichen Ergebnisse der letzten drei Flaggschiff-Generationen der Marke iQOO deutlich.

Hauptgründe für den Verkaufsrückgang

Experten sind der Meinung, dass zwei wichtige Faktoren die anfänglich geringere Nachfrage nach dem iQOO 16 Flaggschiff beeinflusst haben. Erstens haben die steigenden Kosten für Speichermodule auf dem Weltmarkt den Endpreis des Geräts beeinflusst und die Produktionskosten erhöht. Zweitens verlieren moderne Nutzer allmählich das Interesse daran, ihre Smartphones jedes Jahr zu aktualisieren.

Dennoch ist das neue Gerät technisch bemerkenswert, da es die fortschrittlichsten Funktionen seiner Klasse vereint. Insbesondere ist das Smartphone mit beeindruckender technologischer Hardware und leistungsstarken Komponenten ausgestattet.

Technische Fähigkeiten des Flaggschiffs

Das Gerät basiert auf einem neuen Material namens M16 und ist mit einem modernen 6,85-Zoll Samsung Everest Bildschirm ausgestattet, der die 2K LEAD 2.0 Technologie unterstützt. Dies bietet Nutzern hohe Ergebnisse bei Bildqualität und Helligkeit.

Was die Fotofunktionen betrifft, so verfügt die Hauptkamera des Smartphones über einen 50-Megapixel Sony-Sensor im 1/1,3-Zoll optischen Format. Zudem ist das Gerät mit einer hochwertigen Periskop-Kamera mit einem 50-Megapixel Sony-Sensor ausgestattet, die klare Aufnahmen von weit entfernten Objekten ermöglicht.

Darüber hinaus ist das iQOO 16 Modell mit einem riesigen 8400 mAh Akku und 100 W Schnellladetechnologie ausgestattet. Diese Spezifikationen erhöhen die Autonomie des Geräts erheblich. Derzeit bereitet sich das Flaggschiff-Smartphone auf die Markteinführung auf dem internationalen Markt vor.