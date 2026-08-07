Galaxy Z Fold 8 und Fold 8 Ultra stoßen in den USA auf rekordhohes Interesse

·120·Technologie
Galaxy Z Fold 8 und Fold 8 Ultra stoßen in den USA auf rekordhohes Interesse

Ixbt.com berichtet darüber.

Insbesondere berichtet ixbt.com, dass die Nachfrage auf dem US-Markt außergewöhnlich hoch ist. Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra konnten zusammen 30 Prozent mehr Vorbestellungen als die Galaxy Z Fold 7-Serie des vergangenen Jahres verzeichnen. Dies zeigt, dass das Vertrauen der Nutzer in technologisch fortschrittliche Geräte wächst.

Kaufdynamik und Nachfrage auf dem US-Markt

Fast die Hälfte aller in den USA verzeichneten Vorbestellungen entfiel auf das Basismodell Galaxy Z Fold 8. Die Beliebtheit der neuen Foldables mit faltbarem Display führte wiederum zu Engpässen bei bestimmten Modellen und Farben.

So ist die lavendelfarbene Version des Galaxy Z Fold 8 auf Samsungs offizieller Website bereits vollständig ausverkauft. Auch einige andere Farbvarianten und Konfigurationen sind nach und nach aus dem Verkauf verschwunden.

Veränderungen bei den Nutzerpräferenzen

Die veröffentlichten Statistiken zeigen deutliche Veränderungen bei den technischen Bedürfnissen und der Auswahl der Käufer. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Besitzer von Smartphones der Galaxy Z Flip-Serie, die auf die teurere und leistungsfähigere Galaxy Z Fold-Reihe wechseln möchten, mehr als verdreifacht.

Experten führen dies auf den wachsenden Bedarf der Verbraucher an großen, wandelbaren Displays zurück. Ein größeres Display hebt Multitasking und Multimedia-Funktionen auf ein neues Niveau.

Verkäufe von zusätzlichem Zubehör

Auch der Verkauf zusätzlicher Geräte ist parallel zu den Smartphones deutlich gestiegen. Laut Samsung kaufte in den USA jeder vierte Kunde, der ein Modell der Galaxy Z Flip 8- oder Galaxy Z Fold 8-Serie vorbestellte, zusätzlich eine neue Galaxy Watch.

Dieser Trend bestätigt deutlich, dass Nutzer mehrere Geräte bevorzugt innerhalb eines Ökosystems verwenden und Samsung-Produkte durch nahtlose Integration besonders komfortabel zusammenspielen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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