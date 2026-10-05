Die Anzahl der Samsung Galaxy Smartphone-Nutzer hat 1,2 Milliarden erreicht

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat globale Statistiken zu seiner Nutzerbasis für Mobilgeräte veröffentlicht. Wie ixbt.com berichtet, liegt die Zahl der Menschen, die weltweit Samsung Galaxy Smartphones nutzen, derzeit bei etwa 1,2 Milliarden. Diese Zahl bedeutet, dass jeder siebte Mensch auf der Erde ein Gerät der koreanischen Marke verwendet, was die starke Position des Unternehmens auf dem Weltmarkt unterstreicht. Dies berichtet berichtet von.

Diese Statistik wurde in einem speziellen Video der japanischen Niederlassung von Samsung genannt. Es ist erwähnenswert, dass es sich hierbei speziell um aktive Nutzer von Galaxy-Geräten handelt; die Zahl spiegelt also die tatsächliche Reichweite wider und nicht die Gesamtzahl der jemals verkauften Smartphones. Diese enorme Zahl verdeutlicht, wie weit das globale Ökosystem auf dem Technologiemarkt gewachsen ist.

Breite Preispolitik und Modellvielfalt

Unternehmensvertreter erklärten, dass einer der Hauptgründe für das Erreichen einer so großen Zielgruppe die breite Modellpalette ist. Samsung hat die Produktion von Smartphones in nahezu allen Preiskategorien etabliert. Von erschwinglichen Geräten der Galaxy A-Serie ab etwa 150 Dollar bis hin zu fortschrittlichen faltbaren Flaggschiffen, die in einigen Konfigurationen 2.400 Dollar erreichen, ermöglicht diese Spanne die Abdeckung aller Käuferschichten.

Dank dieser Strategie kann jeder Käufer ein Gerät wählen, das seinen finanziellen Möglichkeiten entspricht. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Position zu festigen und seine Nutzerbasis nicht nur in Industrieländern, sondern auch in Schwellenländern stetig zu erweitern.

Historischer Weg und Zukunftsaussichten

Die Geschichte der Android-basierten Smartphones der Marke Samsung begann bereits im Jahr 2009 mit dem Modell Galaxy GT-I7500. In den vergangenen 17 Jahren hat sich die Galaxy-Familie von einer einfachen Modellreihe zu einem riesigen globalen Ökosystem entwickelt und heute die Marke von einer Milliarde Nutzern überschritten.

Um seine Führungsposition auf dem Mobilfunkmarkt zu behaupten, konzentriert sich Samsung heute auf Innovationen, insbesondere auf die Integration von AI-Technologien und die Verbesserung der Qualität faltbarer Bildschirme. Die 1,2 Milliarden Nutzer bilden ein solides Fundament für das Unternehmen, um in Zukunft erfolgreich neue Dienste und Software-Ökosysteme einzuführen.