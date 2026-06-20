Partnerschaft zwischen Google und Samsung: Wichtige System-Updates für Galaxy-Smartphones veröffentlicht

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Partnerschaft zwischen Google und Samsung: Wichtige System-Updates für Galaxy-Smartphones veröffentlicht

Google hat mit der Aktualisierung einer Reihe wichtiger Systemkomponenten begonnen, um den stabilen Betrieb von Samsung Galaxy-Smartphones zu gewährleisten. Diese Updates betreffen Elemente, die den Kern des Android-Betriebssystems bilden und für die Sicherheit der Smartphones sowie das reibungslose Funktionieren von Apps entscheidend sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die wichtigsten Änderungen betreffen Basiskomponenten wie Android System SafetyCore, Android System WebView und Google Play Services. Diese Elemente bilden den "Hintergrund" des Systems; obwohl sie in der Benutzeroberfläche nicht direkt sichtbar sind, sind sie für das korrekte Funktionieren fast aller installierten Apps und Dienste verantwortlich.

Verbesserung von Sicherheit und Stabilität

Laut ixbt.com hat Google keine offizielle Liste der Änderungen (Changelog) für diese Updates veröffentlicht. Branchenexperten weisen jedoch darauf hin, dass solche Updates in der Regel auf die Behebung von Systemfehlern, das Schließen identifizierter Sicherheitslücken und die Steigerung der allgemeinen Leistung abzielen. Zudem bereitet dieser Schritt den Weg für neue Funktionen vor, die künftig in das Android-System integriert werden.

Eine Besonderheit dieser Komponenten ist, dass sie nicht immer im Standard-Update-Bereich des Google Play Stores sichtbar sind. Oft erfolgt der Update-Prozess im Hintergrund, also ohne Beteiligung des Nutzers. Daher bemerken viele Samsung-Besitzer möglicherweise gar nicht, dass neue Versionen auf ihren Geräten installiert wurden.

Regionale Abdeckung und Bereitstellungsphasen

Derzeit erscheinen die neuen Versionen auf Geräten mit den Samsung-Skins One UI 8.5 und One UI 9. In der ersten Phase wurden diese Updates für Nutzer in Indien freigeschaltet. Dies ist Teil einer schrittweisen Einführungsstrategie von Google und Samsung.

Es wird erwartet, dass diese Updates in den kommenden Tagen auch für Samsung Galaxy-Nutzer in Usbekistan verfügbar sein werden. In der Regel kann die globale Verteilung einige Wochen bis zu einem Monat dauern. Experten empfehlen, Systemdienste stets aktuell zu halten, da dies eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung des Datenschutzes spielt.

Es ist anzumerken, dass die Android System WebView-Komponente die Anzeige von Webinhalten in vielen Apps ermöglicht. Ihr Update verbessert die Geschwindigkeit und Sicherheit von Links, die ohne Aufruf eines Browsers geöffnet werden. Google Play Services fungiert als zentrale Brücke, die Google-Dienste (Karten, Zahlungssysteme, Benachrichtigungen) mit Drittanbieter-Apps verbindet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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