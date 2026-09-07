Samsung Galaxy A07s Budget-Smartphone auf den Markt gebracht

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Samsung Galaxy A07s Budget-Smartphone auf den Markt gebracht

Samsung hat offiziell den Verkaufsstart seines neuen Budget-Smartphones Galaxy A07s bekannt gegeben. Derzeit wird das Gerät in Jordanien als einem der ersten Märkte angeboten, wobei eine Einführung in weiteren Ländern in naher Zukunft erwartet wird, obwohl der Preis noch nicht bekannt gegeben wurde. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten quelle.

Laut Ixbt.com zeichnet sich das neue Gerät in seiner Klasse durch seine technischen Spezifikationen und den langfristigen Software-Support aus. Das Smartphone bietet kompakte und praktische Lösungen, die modernen Anforderungen entsprechen, und wird als zuverlässiges Werkzeug für tägliche Aufgaben präsentiert.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät wird von einem MediaTek G99+ Prozessor angetrieben, der auf einem 6 nm Fertigungsprozess basiert. Je nach Wahl ist das Smartphone mit bis zu 6 GB RAM und bis zu 128 GB internem Speicher ausgestattet (beispielsweise wird auf dem jordanischen Markt derzeit die Version mit 4 GB und 64 GB verkauft). Zudem hat Samsung einen dedizierten Steckplatz für eine microSD-Speicherkarte beibehalten.

Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll-IPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz ausgestattet, das eine HD+-Bildqualität bietet. Der Fingerabdruckscanner ist in die Seitentaste integriert, was die Bedienung noch komfortabler macht.

Kamera und Autonomie

Was die fotografischen Möglichkeiten betrifft, besteht die Hauptkamera aus 50 MP und 2 MP Sensoren. Die Frontkamera ist mit einem 8 MP Objektiv für Selfies und Videoanrufe ausgestattet. Für eine lange Laufzeit sorgt ein 5000 mAh Akku, und das Gehäuse ist nach IP54-Standard gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Besonders erwähnenswert ist, dass das Smartphone ab Werk mit Android 16 läuft. Samsung verspricht für dieses Modell nicht nur sechs Jahre Betriebssystem-Updates, sondern auch sechs Jahre lang Sicherheits-Patches.

Zu den Konnektivitätsoptionen gehören Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 5.3, ein USB-C Anschluss sowie ein traditioneller 3,5 mm Audioanschluss für kabelgebundene Kopfhörer. Diese Kombination macht das neue Galaxy A07s zu einem der wettbewerbsfähigsten Geräte in seinem Segment.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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