Google beendet Android Auto-Unterstützung für Millionen älterer Smartphones

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Google beendet Android Auto-Unterstützung für Millionen älterer Smartphones

Google bereitet sich darauf vor, die Anforderungen für seinen beliebten Android Auto-Dienst für Fahrer zu verschärfen. Wie ixbt.com berichtet, erhalten Besitzer von Smartphones mit Android 10 Warnungen, dass der Dienst bei der Verbindung mit dem Fahrzeug bald nicht mehr funktionieren wird. Es wird erwartet, dass diese Änderung Millionen von Nutzern älterer Mobilgeräte betreffen wird, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Welche Geräte sind betroffen

Derzeit melden vor allem Besitzer von Flaggschiff-Smartphones, die vor einigen Jahren populär waren, wie das Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 und Sony Xperia XZ2 Compact, solche Benachrichtigungen. Das letzte offizielle System-Update für diese Geräte endete bei Android 10. Infolgedessen werden die Besitzer dieser Geräte nach der Erhöhung der Anforderungen den Zugriff auf den Dienst verlieren; das Problem lässt sich nur durch den Kauf eines neueren Smartphones lösen.

Obwohl Google noch keine offizielle Stellungnahme zur Erhöhung der Mindestanforderungen für kabelgebundene Verbindungen abgegeben hat, zeigt die aktuelle Situation, dass die Systemanforderungen schrittweise steigen. Während auf den offiziellen Seiten des Unternehmens derzeit noch Android 9 Pie oder neuer für kabelgebundene Verbindungen ausreicht, wurde für den drahtlosen Modus bereits Android 11 vorausgesetzt.

Systementwicklung und zukünftige Änderungen

Experten gehen davon aus, dass Android 11 in naher Zukunft zur Grundvoraussetzung nicht nur für drahtlose, sondern auch für kabelgebundene Verbindungen werden könnte. Dies ist eine logische Fortsetzung der Politik, technologisch veraltete Betriebssysteme schrittweise auszumustern. Der Technologiegigant verfolgt konsequent die Praxis, ältere Plattformen zugunsten der Nutzersicherheit und Dienststabilität schrittweise einzustellen.

Zur Erinnerung: Google hat bereits in der Vergangenheit die Support-Zeiträume für ältere Systeme verkürzt. Insbesondere wurde der Dienst 2022 für Geräte mit Android 8 Oreo und niedriger eingestellt, und bis 2024 wurde Android 9 Pie als Mindestanforderung festgelegt. Der aktuelle Prozess deutet auf eine weitere Anhebung der technologischen Standards hin.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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