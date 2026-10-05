Warum das Flaggschiff Xiaomi 18 Ultra eingestellt wurde

Der bekannte Mobilfunk-Insider Digital Chat Station hat die geheimnisvollen Spezifikationen des Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 18 Ultra enthüllt, das mit hochmodernen Funktionen erwartet wurde, aber letztlich nie in die Massenproduktion ging. Das Gerät hätte in der Tech-Welt für großes Aufsehen sorgen können, doch das Unternehmen entschied sich aufgrund strategischer Änderungen dagegen. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com sollte das Hauptmerkmal des eingestellten Modells ein revolutionäres Kamerasystem bestehend aus drei 200 MP Modulen sein. Diese einzigartige Konfiguration sollte die mobile Fotografie auf ein neues Niveau heben.

Einzigartige Kamerafunktionen

Den Projektunterlagen zufolge war für das Smartphone ein 1/1,12-Zoll LOFIC-Hauptsensor geplant. Begleitet werden sollte dieser von einer Ultraweitwinkelkamera mit einer 1/1,56-Zoll-Matrix sowie einem LOFIC-Periskop-Teleobjektiv mit kontinuierlichem optischem Zoom und einem 1/1,28-Zoll-Sensor.

Um die Möglichkeiten des Geräts weiter auszubauen, waren zudem ein multispektrales Objektiv, eine spezielle magnetische Halterung für externe Optiken sowie symmetrische Stereolautsprecher vorgesehen. Trotz aller technischen Vorzüge wurde dieses ambitionierte Projekt jedoch nicht umgesetzt.

Gründe für den Produktionsstopp

Später meldete der Insider Digital Chat Station, dass die Produktion dieses Modells vollständig eingestellt wurde. Expertenanalysen zufolge war einer der Hauptgründe für diese Entscheidung die extrem hohen Herstellungskosten des Geräts. Dieser Faktor hätte sich negativ auf den zukünftigen Marktpreis und das gesamte Verkaufsvolumen auswirken können.

Zur Erinnerung: Bereits im August dieses Jahres sickerte durch, dass die Anzahl der Geräte der Xiaomi 18-Serie von vier auf drei reduziert werden würde. Infolgedessen entschied die Unternehmensführung, in der neuen Generation nur das Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max beizubehalten, womit klar war, dass die Ultra-Version nicht Teil der Serie sein würde.