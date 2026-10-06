iPhone 18 Pro Besitzer beklagen Verfärbungen am Gehäuse

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iPhone 18 Pro Besitzer beklagen Verfärbungen am Gehäuse

Obwohl die neuen Flaggschiff-Smartphones erst seit wenigen Wochen im Handel sind, treten bereits die ersten schwerwiegenden Probleme auf. Wie ixbt.com berichtet, melden Besitzer des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max unerwartete optische Mängel an ihren Geräten. Dies berichtet Ixbt.com .

Im sozialen Netzwerk Reddit sind Fotos aufgetaucht, die zeigen, wie die Farbe Burgundy bei den Smartphones allmählich ihren satten Ton verliert und ausbleicht. Beobachtungen von Experten und Nutzern zufolge beschränkt sich dieses Phänomen nicht nur auf den rötlichen Farbton, sondern tritt auch bei einigen schwarzen Geräten auf.

Wo beginnt die Verfärbung?

Basierend auf den veröffentlichten Fotos lässt sich sagen, dass die optischen Veränderungen zunächst im Bereich um das Hauptkameramodul auftreten. Es wird berichtet, dass sich das Verblassen der Farbe anschließend schrittweise über das gesamte Aluminiumgehäuse ausbreiten kann.

Diese Situation erinnert Technik-Enthusiasten an die Probleme der im letzten Jahr veröffentlichten Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Damals beklagten sich auch Besitzer der Versionen in Cosmic Orange und Deep Blue darüber, dass das Gehäuse unter Sonneneinstrahlung an Farbe verlor.

Mögliche Ursachen

Derzeit diskutieren Internetnutzer aktiv über die Ursachen des Defekts. Eine der Hauptvermutungen ist die negative Auswirkung von ultravioletten Strahlen, da Berichte über Verfärbungen häufig nach längerer Nutzung des Smartphones im Freien auftreten.

Um solche Enttäuschungen zu vermeiden, ziehen Nutzer vorübergehende Maßnahmen wie die Verwendung einer Schutzhülle in Betracht. Dennoch sorgt die Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der teuren Flaggschiff-Smartphones für berechtigte Kritik unter den Käufern.

Bisher hat Apple keine offizielle Stellungnahme zu der Situation abgegeben oder die Ursachen des Problems erläutert. Das Schweigen des Herstellers führt zu immer mehr Spekulationen unter den Nutzern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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