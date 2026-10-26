Argentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-Star

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Argentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-Star

In Argentinien hat eine BTS-Anhängerin ihrem neugeborenen Sohn zu Ehren des K-Pop-Stars Min Yoongi den Namen „Yoongi Carlos“ gegeben. Min Yoongi ist den Fans auch unter seinem Künstlernamen Suga bekannt, unter dem er als Rapper und Produzent der Gruppe BTS tätig ist.

Nachdem das Baby mit seiner Familie eine BTS-Messe in Buenos Aires besucht hatte, erregte sein ungewöhnlicher Name die Aufmerksamkeit von Internetnutzern und Medien.

Das Dokument mit dem Namen des Kindes sorgte auch in den sozialen Netzwerken für Diskussionen. BTS-Fans sehen dies als einen besonderen Ausdruck von Liebe und Loyalität gegenüber den Künstlern der Gruppe.

Dieses Ereignis zeigt einmal mehr, dass K-Pop-Stars das Leben ihrer Fans beeinflussen und sogar als Inspirationsquelle bei der Namenswahl für ihre Kinder dienen können.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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