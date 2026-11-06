Weltweit nur 29 Stück: 100.000-Dollar-Luxusdesign für das iPhone Duo vorgestellt
Die bekannte Marke Caviar, die für die Kreation luxuriöser Smartphones und einzigartiger Accessoires bekannt ist, hat für ein weiteres Aufsehen erregendes Debüt gesorgt. Das Unternehmen hat offiziell seine neue exklusive Kollektion namens „World Treasures“ angekündigt, die auf dem kürzlich vorgestellten faltbaren iPhone Duo basiert und deren Preis bei fast 100.000 Dollar ($90.000+) liegt. In dieser einzigartigen Kollektion wurde das ursprüngliche Werksgehäuse des Smartphones vollständig entfernt und durch Meisterwerke der Juwelierskunst aus reinem Gold, seltener Emaille und natürlichen Brillanten ersetzt.
Vier Kulturen – vier königliche Meisterwerke
Die „World Treasures“-Serie besteht aus 4 Hauptmodellen, die die reiche Geschichte und Kunst verschiedener Völker verkörpern:
Qasr Al Noor („Palast des Lichts“):
Das wertvollste Highlight der Kollektion, das die elegante Architektur des Orients und den Luxus der arabischen Kultur widerspiegelt; Omkara:
Ein Modell, das der indischen Philosophie und Kultur gewidmet ist. Im Zentrum des Gehäuses befindet sich das heilige „Om“-Symbol, das mit einer Lotusblüte harmoniert. Das Smartphone-Gehäuse ist mit spezieller Juwelen-Emaille und 36 natürlichen Brillanten verziert; Dali:
Inspiriert vom Werk des großen surrealistischen Künstlers Salvador Dalí. Die Rückseite ist mit einem volumetrischen Goldrelief gestaltet, wobei das Apple-Logo auf der Rückseite von Hand mit 36 Brillanten besetzt wurde; Jingtai Blue:
Ein Kunstwerk, das auf der Raffinesse der alten chinesischen Cloisonné-Emaille basiert. Es vereint tiefe Dunkelblau-Töne, zarte florale nationale Muster und vergoldete Elemente in perfekter Harmonie. Limitierte Auflage und 12 Monate offizielle Garantie
Diese Geräte sind nicht für die Massenproduktion gedacht, sondern für eine Handvoll Sammler weltweit:
Absolute Exklusivität:
Die Kollektion wurde weltweit in sehr geringer Stückzahl produziert – von den Modellen Qasr Al Noor, Omkara und Dali wurden jeweils nur 7 Stück , vom Modell Jingtai Blue wurden lediglich8 Stück gefertigt; Technische Prüfung:
Bevor die Smartphones an den Kunden versandt werden, unterziehen die Ingenieure von Caviar den Faltmechanismus speziellen Stresstests, und jedes Gerät erhält eine 12-monatige offizielle Garantie. Auf diese Weise wurde die neue faltbare Technologielösung nicht nur zu einem funktionalen Gadget, sondern zu einem investitionswürdigen Schmuckstück mit einem Wert von rund einhunderttausend Dollar. taqdim etiladi.
Shu tariqa, yangi buklamali texnologik yechim nafaqat funksional gadjet, balki narxi yuz ming dollar atrofida baholanadigan investitsion zargarlik buyumiga aylantirildi.
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