Endet die Ära der Einzel-Apps? Neue Funktion für direkte Interaktionen in Telegram-Chats

Das Telegram-Team hat mit dem neuesten Update 13.2 eine Funktion offiziell vorgestellt, die als echter Wendepunkt in der Welt der Programmierung und digitalen Dienste gilt: HTMLBubbles Dank dieser technologischen Neuerung können Nutzer nun interaktive Elemente auf Basis von HTML, CSS und JavaScript direkt in Chat-Nachrichten ausführen, ohne eine separate Webseite oder ein zusätzliches Fenster öffnen zu müssen.

Dieses Update beschleunigt den Prozess, bei dem Telegram seinen Status als einfacher Messenger hinter sich lässt und zu einer riesigen „Super-App“ wird, die alle Bereiche des täglichen Lebens abdeckt.

Wie wurde Telegram zu einem Zentrum für digitale Dienste?

In letzter Zeit haben sich Chats und Gruppen nicht nur zu Kommunikationsplattformen, sondern zu vollwertigen Geschäfts- und Unterhaltungsökosystemen entwickelt. Diese Evolution zeigt sich in vier Hauptbereichen:

Spiele und das Web3-Phänomen: Mini-Apps wie Notcoin, Hamster Kombat und Blum haben Millionen von Menschen angezogen. Nutzer können spielen, Kryptowährungen verdienen und ihre digitalen Vermögenswerte verwalten, ohne die App zu verlassen;

E-Commerce und Dienstleistungen: Es ist nicht mehr nötig, komplexe Webseiten oder separate mobile Apps für Geschäfte und Dienstleister zu erstellen. Essen bestellen, Taxis rufen, Kleidung und Technik kaufen sowie Tickets reservieren – alles direkt im Chat möglich;

Zahlungen und das TON-Ökosystem: Die vollständig in den Messenger integrierte virtuelle Wallet und die TON-Blockchain ermöglichen interne Zahlungen in Sekundenschnelle. Das speziell für den Handel mit digitalen Produkten eingeführte Telegram Stars-System hat Finanzprozesse weiter vereinfacht;

Arbeits- und Produktivitätstools (Utilities): Aufgabenmanager, interaktive Kalender, Umfragen und KI-Assistenten arbeiten direkt im Chat-Fenster und steigern die Arbeitseffizienz.

Welche Vorteile ergeben sich für Nutzer und Unternehmen?

Die neuen Funktionen des Messengers bieten den Akteuren des digitalen Marktes große Vorteile:

Geschwindigkeit und Speicherplatzersparnis: Es ist nicht nötig, den Smartphone-Speicher mit Dutzenden verschiedenen Apps zu füllen – alle notwendigen Funktionen öffnen sich sofort innerhalb einer einzigen App;

Kostengünstige Lösung für Unternehmen: Anstatt teure separate Software für iOS oder Android zu entwickeln und zu bewerben, ist der Aufbau einer Mini-App in Telegram sowohl günstiger als auch bietet er Zugang zu einem bereits vorhandenen Publikum.

Welche Telegram-Mini-Apps und Bots nutzen Sie aktuell am häufigsten?