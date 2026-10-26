Preise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiert

·11·Technologie
Preise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiert

Stand 26. Oktober 2026 wurden die Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Auch zwischen den verschiedenen Versionen der Geräte gibt es deutliche Preisunterschiede. Die Liste unterscheidet zwischen Versionen mit E-SIM sowie Modellen, die sowohl eine physische SIM-Karte als auch eine E-SIM unterstützen.

iPhone Duo Preise

• Version mit 256 GB Speicher: 3549 Dollar

• Version mit 512 GB Speicher: 4599 Dollar

iPhone 18 Pro und Pro Max Preise

E-SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Burgundy: 1559 Dollar

• Black: 1559 Dollar

• Glacier: 1559 Dollar

• Silver: 1549 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 Dollar

• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Burgundy: 1779 Dollar

• Black: 1729 Dollar

• Glacier: 1739 Dollar

• Silver: 1739 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Burgundy: 2099 Dollar

• Black: 1999 Dollar

• Glacier: 1999 Dollar

• Silver: 2019 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar

SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Burgundy: 1579 Dollar

• Black: 1579 Dollar

• Glacier: 1579 Dollar

• Silver: 1549 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 Dollar

• 1 TB: 2789 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Burgundy: 1779 Dollar

• Black: 1739 Dollar

• Glacier: 1749 Dollar

• Silver: 1759 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Burgundy: 2069 Dollar

• Black: 2059 Dollar

• Glacier: 2059 Dollar

• Silver: 2089 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Burgundy: 2699 Dollar

• Black: 2669 Dollar

• Glacier: 2999 Dollar

• Silver: 2999 Dollar

Die Preise beziehen sich auf den Stand vom 26. Oktober 2026. Änderungen vorbehalten.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartphone PreiseApple
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle PreiseiPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle PreiseGestern 11:26Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiertAktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert19 Oktober 14:06Berichte über Bildschirmfehler bei faltbaren iPhone Duo ModellenBerichte über Bildschirmfehler bei faltbaren iPhone Duo ModellenGestern 18:31iPhone Duo auf dem Markt „Malika“ zu Spark-Preisen erhältlichiPhone Duo auf dem Markt „Malika“ zu Spark-Preisen erhältlich23 Oktober 21:11Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenAktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben23 Oktober 14:01Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. Oktober20 Oktober 15:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober