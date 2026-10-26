Preise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiert
Stand 26. Oktober 2026 wurden die Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Auch zwischen den verschiedenen Versionen der Geräte gibt es deutliche Preisunterschiede. Die Liste unterscheidet zwischen Versionen mit E-SIM sowie Modellen, die sowohl eine physische SIM-Karte als auch eine E-SIM unterstützen.
iPhone Duo Preise
• Version mit 256 GB Speicher: 3549 Dollar
• Version mit 512 GB Speicher: 4599 Dollar
iPhone 18 Pro und Pro Max Preise
E-SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1559 Dollar
• Black: 1559 Dollar
• Glacier: 1559 Dollar
• Silver: 1549 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 Dollar
• 1 TB: 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 Dollar
• Black: 1729 Dollar
• Glacier: 1739 Dollar
• Silver: 1739 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2099 Dollar
• Black: 1999 Dollar
• Glacier: 1999 Dollar
• Silver: 2019 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar
SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1579 Dollar
• Black: 1579 Dollar
• Glacier: 1579 Dollar
• Silver: 1549 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 Dollar
• 1 TB: 2789 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 Dollar
• Black: 1739 Dollar
• Glacier: 1749 Dollar
• Silver: 1759 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2069 Dollar
• Black: 2059 Dollar
• Glacier: 2059 Dollar
• Silver: 2089 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: 2699 Dollar
• Black: 2669 Dollar
• Glacier: 2999 Dollar
• Silver: 2999 Dollar
Die Preise beziehen sich auf den Stand vom 26. Oktober 2026. Änderungen vorbehalten.
Kommentare 0
…