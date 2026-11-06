Higgsfield-Gründer Alex Mashrabov ist jetzt kasachischer Staatsbürger

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Higgsfield-Gründer Alex Mashrabov ist jetzt kasachischer Staatsbürger

Alex Mashrabov, Mitgründer und CEO des KI-Unternehmens Higgsfield AI, hat die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen. Präsident Kassym-Schomart Tokajew unterzeichnete das entsprechende Dekret am 30. Oktober. Dies gab der kasachische Minister für digitale Entwicklung und Innovation, Jaslan Madijew, bekannt.

Der Minister überreichte Mashrabov persönlich den kasachischen Reisepass. Laut Madijew ist das Land daran interessiert, KI-Experten und Technologieprojekte, die international wettbewerbsfähig sind, in sein Ökosystem zu integrieren.

Alex Mashrabov ist Mitgründer der Plattform Higgsfield AI, die es ermöglicht, Bilder und Videos mithilfe künstlicher Intelligenz zu erstellen. Er gründete das Unternehmen gemeinsam mit Yerzat Dulat.

Die familiären Wurzeln des Unternehmers liegen in Usbekistan; sein Vater stammt von dort. Es gibt jedoch keine öffentlichen Informationen darüber, welchen Pass Mashrabov vor der Annahme der kasachischen Staatsbürgerschaft besaß.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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