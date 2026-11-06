Gefahr unter Wasser: Alligatoren erobern Floridas Straßen nach schwerem Sturm

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Gefahr unter Wasser: Alligatoren erobern Floridas Straßen nach schwerem Sturm

Nach einem schweren Sturm und rekordverdächtigen Regenfällen im US-Bundesstaat Florida ist eine reale Gefahr durch die Tierwelt in Wohngebieten entstanden. Infolge der verheerenden Überschwemmungen Anfang November 2026 verbreiteten sich Videos, die zeigen, wie große Alligatoren in überfluteten Straßen und Hinterhöfen von Städten wie Melbourne offen umherschwimmen.

Obwohl ein solcher Anblick für die Anwohner nicht ungewöhnlich ist, sind die Raubtiere aufgrund des Ausmaßes dieser Flut den Wohngebieten diesmal extrem nahe gekommen.

Wie kamen die Alligatoren auf die Straßen?

Experten für Wildtiere nennen zwei biologische und geografische Hauptfaktoren für dieses gefährliche Phänomen:

  • Grenzenlose Ausweitung des natürlichen Lebensraums: Wenn der Wasserspiegel durch Regenfälle stark ansteigt, verschwinden die Grenzen lokaler Sümpfe, Kanäle und Seen vollständig. Infolgedessen schwimmen Alligatoren mit der Strömung ungehindert in die Straßen der Siedlungen, auf Parkplätze und bis in die Hinterhöfe von Wohngebäuden.

  • Stress und die Suche nach einem sicheren Zufluchtsort: Starke Stürme, Windgeräusche und der Wasserdruck verursachen bei Wildtieren, darunter Alligatoren und Giftschlangen, massiven Stress. Sie beginnen sich aktiv zu bewegen, um sicherere, ruhigere und strömungsärmere Verstecke zu finden.

Wildtierbehörde (FWC) warnt: Die versteckte Gefahr unter trübem Wasser

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) und die örtlichen Behörden haben die Bürger zur Vorsicht aufgerufen und strenge Anweisungen erteilt:

  • Vermeidung von Aufenthalten im Freien: Den Bewohnern wird empfohlen, sich nicht zu Fuß oder in kleinen Booten auf den Straßen zu bewegen, bis das Hochwasser vollständig zurückgegangen ist.

  • Gefahr durch unsichtbare Raubtiere: Unter dem trüben Hochwasser verbergen sich nicht nur starke und gefährliche Strömungen, sondern auch unsichtbare Raubtiere, die jederzeit zum Angriff bereit sein können.

  • Natürlicher Rückzugsprozess: Experten betonen, dass Alligatoren die von Menschen bewohnten Gebiete in der Regel freiwillig verlassen und in ihre natürlichen Sümpfe zurückkehren, sobald der Wasserspiegel sinkt und die Strömung in ihr ursprüngliches Bett zurückfließt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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