Usbekisches Nationalteam gewinnt erste Medaille bei der Weltmeisterschaft im Sportschießen

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Usbekisches Nationalteam gewinnt erste Medaille bei der Weltmeisterschaft im Sportschießen

Die prestigeträchtige Weltmeisterschaft im Sportschießen in Doha, Katar, hat ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports aufgeschlagen. Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) mitteilte, hat die Nationalmannschaft des Landes die erste Medaille in ihrer Geschichte bei einer Weltmeisterschaft in dieser Sportart gewonnen.

Der historische Erfolg wurde im Mannschaftswettbewerb mit der 10-Meter-Luftpistole der Männer erzielt.

Ein nervenaufreibendes Finale und der Kampf um die Top 3

Das usbekische Team, bestehend aus Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev und Muhammad Kamolov, zeigte in den Finalrunden hohe Präzision und Entschlossenheit:

  • Kampf um das Podium: Unsere Schützen erzielten insgesamt 1738 Punkte und gewannen die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft;

  • Dramatik der Zusatzkriterien: Das südkoreanische Team, das die Silbermedaille gewann, erzielte wie unsere Schützen 1738 Punkte. Gemäß dem Reglement waren die Koreaner jedoch aufgrund zusätzlicher Kriterien (Anzahl der Innenzehnen) überlegen und belegten den zweiten Platz auf dem Podium;

  • Goldmedaillengewinner: Der Sieg im Wettbewerb ging an das chinesische Team mit 1755 Punkten.

Endergebnisse:

  1. China — 1755 Punkte;

  2. Südkorea — 1738 Punkte;

  3. Usbekistan — 1738 Punkte.

Diese historische Bronzemedaille beweist einmal mehr, dass die usbekische Sportschießschule auf der Weltbühne zunehmend wettbewerbsfähig wird.

SportschießenWeltmeisterschaftNationales Olympisches KomiteeVladimir SvechnikovUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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