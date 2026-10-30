Diyora Keldiyorova kommentiert ihre Niederlage nach zweijähriger Pause

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Diyora Keldiyorova kommentiert ihre Niederlage nach zweijähriger Pause

Die Olympiasiegerin von Paris 2024 und Star des usbekischen Judos Diyora Keldiyorova kehrte nach einer langen Pause erstmals auf die internationale Bühne zurück. Nach ihrer Teilnahme an einem der prestigeträchtigsten Turniere der Welt, dem Grand Slam, wandte sich die Meisterin an ihre Fans, um über ihre Rückkehr auf die Matte und ihre unerwartete Niederlage zu sprechen.

Nach einer langen Pause von zwei Jahren und drei Monaten trat unsere Athletin bei einem offiziellen Turnier unter der Flagge der International Judo Federation (IJF) an und betonte, dass dieser Test ihr neue Kraft und wichtige Erkenntnisse geben werde.

Chronik der Kämpfe beim Grand Slam

Während des Turniers Diyora Keldiyorova durchlief folgende Phasen:

  • Souveräner Start: In der ersten Runde trat die Olympiasiegerin gegen ihre mexikanische Gegnerin auf die Tatami und sicherte sich dank ihrer hohen technischen Fertigkeiten den Sieg;

  • Hürde in der zweiten Runde: In der nächsten Runde traf sie auf eine der starken Konkurrentinnen – die Israelin Gefen Primo. In einem kompromisslosen Kampf musste sich Keldiyorova geschlagen geben und das Turnier vorzeitig beenden.

„Ich werde aus meinen Fehlern lernen“: Diyoras aufrichtige Reaktion

Nach Abschluss des Wettbewerbs äußerte sich Diyora Keldiyorova offen über ihre Gefühle in den sozialen Medien:

„Ich bin sehr froh, nach einer Pause von zwei Jahren und drei Monaten wieder bei IJF-Turnieren dabei zu sein! Leider war das Ergebnis diesmal nicht so, wie ich es erwartet hatte. Aber es liegen noch viel Arbeit und neue Ziele vor mir. Ich werde aus den heutigen Fehlern lernen und definitiv noch stärker zurückkommen!

Ich möchte meiner Familie, dem usbekischen Judoverband und all meinen lieben Landsleuten, die mich immer unterstützen, meinen unendlichen Dank aussprechen!“

Die Athletin, die auf den Tatamis von Paris als erste Frau in der Geschichte Usbekistans eine olympische Goldmedaille im Judo gewann, Diyora Keldiyorovas Rückkehr in den Spitzensport wird von der Sportgemeinschaft als großer Mut und wichtiger Schritt in Richtung neuer Siege gewertet.

Diyora KeldiyorovaParis 2024Grand SlamUsbekischer JudoverbandJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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