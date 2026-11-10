Die prestigeträchtige italienische Tuttosport verleiht jährlich die Auszeichnung für den besten jungen Fußballer Europas. Nun steht der neue Gewinner des Golden Boy Awards fest. Nach Auszählung der Stimmen wurde der Innenverteidiger des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Pau Cubarsí mit dieser Trophäe geehrt.

Das 19-jährige Talent setzte sich gegen die stärksten Altersgenossen auf dem europäischen Kontinent durch und hat sich in kürzester Zeit als einer der hellsten Sterne des Weltfußballs etabliert.

„Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung“: Die erste Reaktion des Verteidigers

Nach der Bekanntgabe des Sieges drückte Pau Cubarsí den Fans und Experten in einer offiziellen Videobotschaft, die von Tuttosport organisiert wurde, seinen Dank aus:

Persönliche Anerkennung: „Ich bin sehr stolz und unendlich glücklich, diese prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen zu haben“;

Worte des Dankes: „Ich danke allen Experten, meinen Teamkollegen und meinen Trainern aufrichtig dafür, dass sie meine Arbeit wertschätzen und für mich gestimmt haben“, sagte der junge Fußballer.

Eine titelsreiche Saison und absoluter Erfolg

Dass Cubarsí den Golden Boy Award gewinnt, ist kein Zufall – er hat in der vergangenen Saison sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft alle wichtigen Titel gewonnen:

Zwei Titel mit dem „FC Barcelona“: Der Verteidiger wurde mit den Katalanen spanischer Meister in La Liga und gewann den spanischen Supercup;

Status als Weltmeister: Der 19-jährige Defensivakteur hob als Stammspieler der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 die wichtigste Trophäe – die Goldmedaille des Turniers – in die Höhe;

Konstanz in der laufenden Saison: Der Spieler hat auch in dieser Saison nichts von seinem hohen Niveau eingebüßt – er kam in 9 Spielen in La Liga zum Einsatz, lieferte trotz seiner Rolle als Verteidiger 2 Assists und absolvierte 4 Partien in der Champions League.

Die wichtigsten Kennzahlen und Erfolge von Pau Cubarsí

Kennzahl / Kategorie Offizielle Daten Bedeutung und Anerkennung Spieler und Alter Pau Cubarsí, 19 Jahre FC Barcelona und spanische Nationalmannschaft Gewonnene Auszeichnung Golden Boy (Tuttosport) Bester junger Fußballer Europas Erfolg mit der Nationalmannschaft Weltmeister (2026) Einer der besten Verteidiger des Turniers Erfolge im Verein La Liga Meister, spanischer Supercup Absoluter Anführer der Abwehr des FC Barcelona Statistik der aktuellen Saison 9 Spiele (La Liga, 2 Assists), 4 Spiele (UCL) Hohe Effizienz in den Defensivreihen

Dass ein Verteidiger den Golden Boy Award gewinnt, ist im modernen Fußball ein seltenes Ereignis. Cubarsís Spielübersicht, seine Coolness und seine Passqualität machen ihn zu einem der stärksten Innenverteidiger des kommenden Jahrzehnts.