Das Wunderkind des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft Lamine Yamal schreibt weiterhin Geschichte in der spanischen Meisterschaft.

Laut dem renommierten Statistik-Portal MisterChip ist der junge Flügelspieler der jüngste Fußballer in der Geschichte von La Liga, der 40 Torvorlagen (Assists) erreicht hat. Diesen Meilenstein erreichte er im Alter von gerade einmal 19 Jahren und 118 Tagen. ein historischer Wert.

Ein Rekord, den vor dem 22. Lebensjahr noch niemand erreicht hat

In der über 90-jährigen Geschichte der spanischen Liga hat kein einziger Spieler vor seinem 22. Geburtstag 40 Torvorlagen erzielt. Lamine Yamal hat diese Marke nicht nur vor dem 22., sondern sogar noch vor dem 20. Lebensjahr geknackt:

Jubiläums-Assist in Madrid: Yamals 40. Jubiläums-Vorlage erfolgte am 12. Spieltag von La Liga bei einem dramatischen Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid.

Siegtreffer: In der 66. Minute verwertete Fermín López ein präzises Zuspiel von Yamal zum Torerfolg. Dieser Treffer sicherte dem FC Barcelona einen hart erkämpften und wertvollen 2:1-Auswärtssieg.

Messis Rekord gebrochen: Zum Vergleich: Der legendäre Lionel Messi erreichte seine 40. Vorlage in der spanischen Liga erst im Alter von 23 Jahren und 158 Tagen. Yamal ist der argentinischen Legende in dieser Statistik um fast vier Jahre voraus.

La Liga Historie: Die schnellsten Spieler bei 40 Torvorlagen

Die von MisterChip erstellte historische Top-5-Liste (nach Alter):

Platz Spieler Verein Alter bei 40. Assist 1 Lamine Yamal FC Barcelona 19 Jahre 118 Tage (Neuer Rekord) 2 López Ufarte Real Sociedad 22 Jahre 15 Tage 3 Adrián Escudero Atlético Madrid 22 Jahre 349 Tage 4 Seguí Valencia CF 23 Jahre 74 Tage 5 Joseba Etxeberria Athletic Bilbao 23 Jahre 158 Tage 5 Lionel Messi FC Barcelona 23 Jahre 158 Tage

Beständigkeit und der Weg an die Spitze

Dieser Erfolg von Lamine Yamal beweist einmal mehr, dass er nicht nur ein Torjäger ist, sondern auch über eine außergewöhnliche Spielübersicht und die Fähigkeiten eines erstklassigen Spielmachers verfügt. Es wird erwartet, dass dieser historische Wert des 19-jährigen Talents für lange Zeit unerreicht bleiben wird.