Matvey Safonows Gepäck am Moskauer Flughafen vor dem Flug nach Taschkent verloren gegangen

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Matvey Safonows Gepäck am Moskauer Flughafen vor dem Flug nach Taschkent verloren gegangen

Der Torhüter des französischen Spitzenklubs Paris Saint-Germain und der russischen Nationalmannschaft Matvey Safonow erlebte nach seiner Ankunft im Trainingslager der Nationalmannschaft für die internationalen Freundschaftsspiele eine unangenehme und unerwartete Situation.

Der Torhüter veröffentlichte eine Videobotschaft über seinen offiziellen Telegram-Kanal, in der er erklärte, dass sein Gepäck am Moskauer Flughafen verloren gegangen sei und dies aufgrund seiner bevorstehenden Reise nach Taschkent zu einem bizarren Problem führe.

«Was für eine absurde Situation»: Nächtliches Chaos in Moskau

Safonow berichtete, dass er nach seiner Ankunft aus Frankreich in Moskau mitten in der Nacht im Quartier der Nationalmannschaft ankam und viel Zeit am Flughafen verlor:

  • Fußballschuhe gerettet: «Ob Sie es glauben oder nicht, es ist jetzt etwa vier Uhr morgens... Ich bin mitten in der Nacht gelandet und bin jetzt im Trainingslager. Was für eine absurde Situation... Sie haben das Gepäck verloren. Eines davon. Zum Glück waren die Fußballschuhe nicht darin, also habe ich zumindest etwas zum Trainieren dabei»;

  • Bürokratie und Warten: «Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass der Koffer auftaucht, aber man sagte uns: 'Warten Sie'. Wir haben gewartet, Anträge ausgefüllt und Dokumente unterschrieben»;

  • Flug nach Taschkent und das entstandene Problem: «Was ist jetzt passiert? Das Gepäck kann anscheinend nur von der Person abgeholt werden, die es aufgegeben hat. Sie sagen: 'Wir liefern es, kein Problem, innerhalb von zwei Tagen'. Aber bis dahin bin ich bereits nach Usbekistan geflogen und Marisha (seine Frau) ist nach Krasnodar unterwegs. Wer soll den Koffer dann entgegennehmen? Kurz gesagt, so hat das Trainingslager begonnen. Danke auch.»

Details zum Vorfall und Reiseplan

Kriterium / Status

Details

Auswirkungen

Betroffener

Matvey Safonow (PSG und russische Nationalmannschaft)

Persönliches Gepäck verloren

Ort und Zeit des Vorfalls

Flughafen Moskau, gegen 04:00 Uhr nachts

Zusätzliche Erschöpfung und Papierkram

Verlorene Gegenstände

Ein großer Koffer (Sportausrüstung)

Trainingsschuhe waren im Handgepäck und blieben erhalten

Hauptproblem

Der Flughafen verspricht die Zustellung innerhalb von 2 Tagen

Safonow fliegt bis dahin nach Usbekistan

12. November: Wichtiger Test in Taschkent

Trotz dieses Ärgernisses, das die Stimmung des Torhüters trübte, setzt die russische Nationalmannschaft ihre Vorbereitungen nach einem straffen Zeitplan fort:

  • Zentrales Spiel gegen Usbekistan: Am 12. November findet in Taschkent das zentrale Testspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland statt;

  • Nächstes Ziel: Am 17. November kehrt das Team von Waleri Karpin nach Krasnodar zurück, um gegen die Nationalmannschaft Venezuelas anzutreten.

Wie sehr dieses Missverständnis vor dem Spiel in Taschkent den Trainingsprozess des russischen Stammtorhüters beeinflussen wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Matvey SafonowPSGRussische NationalmannschaftUsbekistanRussland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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